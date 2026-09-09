باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه عملی رسمی برای حل و فصل مناقشه اوکراین وجود ندارد.
پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما نمیخواهیم و هیچ نکتهای را به طور علنی مورد بحث قرار نخواهیم داد، به خصوص در غیاب برنامهها یا طرحهای عملی رسمی و منسجم. یک ابتکار مشترک و یک اراده سیاسی مشترک وجود دارد که تایید شده است آن هم برای از سرگیری مذاکرات سه جانبه.»
او افزود: ما امیدواریم که این مذاکرات در آینده نزدیک از سر گرفته شود و ما همچنان با طرفهای آمریکایی در ارتباط هستیم.
پسکوف تایید کرد که «کار بر روی تبادل زندانیان با اوکراین ادامه دارد. این یکی از زمینههای کاری است.»
او با اشاره به اینکه اروپاییها با رد گاز روسیه به اقتصاد خود آسیب میزنند، توضیح داد: «تاکنون شاهد بودهایم که اروپاییها با خرید گاز در بازار فوری با قیمتی بسیار بالاتر از گاز روسیه از طریق خط لوله، به خود، اقتصاد و شهروندانشان آسیب میرسانند.»
این مقام روس افزود: «البته، آنها میتوانستند، منطقا، مدتها پیش از خط لوله نورد استریم که یکی از خطوط آن هنوز عملیاتی است و میتواند یک شبه به بهرهبرداری برسد، بهرهبرداری کنند. اما عقل سلیم در اروپا تحت الشعاع قطببندی سیاسی و تمایل افسارگسیخته برای تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه قرار گرفته است.»
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری نشست سه جانبه میان رهبران روسیه، آمریکا و چین پاسخ داد: البته این احتمال قبلا مطرح شده بود و باز هم مطرح خواهد شد.
منبع: اسپوتنیک