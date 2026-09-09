باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن -گردهمایی «یاوران ولایت» در آذربایجان غربی در حالی برگزار می شود که همزمان با آن، ایران در گوشههای مرزهای خود جنگ تمامعیار را تجربه میکند؛ جنگ نرم و تهاجم فرهنگی از یک سو در کلاسهای درس، و جنگ نظامی و نقشههای تجزیه از مرزها از سوی دیگر. در این میدان، فرماندهان سپاه و مسئولان آموزش استان با یک صدا از آغاز عصر جدیدی از جهاد تبیین و «گاتحاد اقوام سخن می گویند.
سردار رجبی: اتحاد اقوام، سدّ محکم در برابر تجزیه کشور
سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در اختتامیه این گردهمایی با تاکید بر روایت ماندگار مردم مرزنشین گفت: این جمع شما نشانه یک کشور متمدن و بزرگ است که هم جنگ میکند و هم امنیت را حفظ میکند.
وی اظهار کرد: دشمن دنبال این است که اقوام ایران را در مقابل هم قرار دهد، اما قدرت واقعی کشور اقواماند که به این پیوند، مستحکماند؛ نمونه زنده آن اتحاد مردم آذربایجان غربی است.
رجبی با اشاره به زخم سردشت به عنوان زخم دل ایران، روایت ایثار زنان و مردان این دیار را بیان کرد و گفت: این مردم برای دفاع از اسلام و ایران حاضر شدند و خانههایشان را برای سربازان مهیا ساختند؛ و از حاضران خواست این روایت ماندگار را به مدارس و فرماندهان پیشران انتقال دهند.
سردار مسلمی: تربیت ۱۴۵۰۰ فرمانده برای پیشران نسل
در همین راستا، سردار مسلمی رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور، با طرح پرسش ۲۰ سال آینده کشور را چهکسان خواهند ساخت؟ متوجه به نسل نوجوان، از تربیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ فرمانده واحد مقاومت در یک ماه خبر داد.
وی تاکید کرد: دشمن عزیزانی را از ما گرفته که تنها با تربیت دانشآموزان مستعد میتوانیم جای خالی آن شهدای عالیرتبه علمی را پر کنیم.
وی افزود: رویکرد جدید بسیج دانشآموزی بر محورهای کنشگری فعال فرماندهان در مدارس، پیوند آموختههای همایش «یاوران ولایت» با دانشآموزان تازه ثبتنامشده، و استفاده از فضای معنوی هفته دفاع مقدس برای تبدیل شروع سال تحصیلی به نقطه آغاز قیام علمی و اعتقادی استوار است.
سردار مسلمی تصریح کرد: به نظر میرسد با این آرایش جدید، مدارس کشور در سال تحصیلی پیشرو شاهد کنشگری هدفمندتر و جدیتری در حوزه جنگ نرم خواهند بود، تا نسل جوان سکاندار اقتدار فرهنگی و حفظ وحدت ملی کشور در دو دهه آینده باشد. انشاءالله دشمن در این میدان شکست خواهد خورد.
جهاد تبیین، واجب عینی در مدارس
علیاکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز با تأکید بر سنگینی رسالت معلمان و دانشآموزان، این مقابله را واجب عینی خواند و گفت: دشمن با ایجاد شبهات فراملی سعی در واژگونه جلوه دادن حقایق دارد؛ ما باید با جهاد تبیین، از سر و صداهای منفی به سمت خیر و روشنایی حرکت کنیم و هر دانشآموز به عنوان یک رسانه، چراغ آگاهی را روشن کند.