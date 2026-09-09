باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرد که حملات یمنی‌ها به عربستان می‌تواند منجر به فعال شدن «توافق مکه» بین ریاض، اسلام آباد و آنکارا شود.

محمد آصف گفت که «توافق مکه» تصریح می‌کند که هرگونه تجاوز به یکی از سه کشور، تجاوز به همه آنها محسوب می‌شود و این نشان دهنده «تعهد به این توافق» است.

او افزود: حملات انصارالله به عربستان یا گسترش درگیری‌ها در یمن به خاک عربستان می‌تواند منجر به فعال شدن مفاد توافقنامه دفاعی مشترک امضا شده بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه شود.

او تاکید کرد که این توافق با هدف حمله به کشور‌های دیگر نیست، بلکه بر اساس اصل دفاع مشترک و پاسخ به هرگونه تجاوز علیه هر یک از کشور‌های عضو است.

وزیر دفاع پاکستان افزود، اسلام آباد امیدوار است اوضاع را کنترل کند و آرامش را برقرار سازد.

این اظهارات در پی پاسخ تلافی‌جویانه یمن علیه تاسیسات انرژی و اقتصادی در چهار شهر جنوبی عربستان سعودی، یعنی ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران، منتشر شد که منجر به زخمی شدن ۷۳ نفر شد.

منبع: آر تی