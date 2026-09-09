باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه بالینی جدید که توسط محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس انجام شده است - که در مجله «متابولیسم سلولی» منتشر شده است - نشان داد که ترکیب درشت مغذیهای یک رژیم غذایی میتواند بر مزایای متابولیکی کاهش وزن، به ویژه در مورد سلامت کبد و سطح قند خون، تأثیر بگذارد.
این آزمایش شامل ۵۵ فرد مبتلا به چاقی، پیش دیابت و تجمع چربی در کبد بود؛ ۴۲ شرکتکننده مطالعه را به پایان رساندند. شرکتکنندگان به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که هر کدام یک رژیم غذایی کاملاً کنترل شده را دنبال میکردند. گروه اول رژیم غذایی کم کربوهیدرات و پرچرب "کتو" را دنبال کردند؛ گروه دوم رژیم غذایی مدیترانهای را دنبال کردند؛ و گروه سوم رژیم غذایی کم چرب و غنی از گیاهان را دنبال کردند. محققان در طول مطالعه که تقریباً پنج ماه به طول انجامید، تمام وعدههای غذایی را در اختیار شرکتکنندگان قرار دادند.
نبرد سه رژیم غذایی
این آزمایش به طور متوسط حدود پنج ماه طول کشید - زمانی که طول کشید تا شرکتکنندگان تقریباً ۱۰ ٪ از وزن اولیه بدن خود را از دست بدهند.
از نظر کاهش وزن، هر سه رژیم غذایی نتایج بسیار مشابهی داشتند. با این حال، تجزیه و تحلیل دقیق نشانگرهای متابولیک، تفاوتهای متمایزی را در تأثیر هر رژیم غذایی، به ویژه در مورد سلامت کبد و کنترل قند خون، نشان داد.
رژیم کتوژنیک بهترین نتایج را در بهبود حساسیت به انسولین کبدی نشان داد و آن را در مقایسه با دو رژیم غذایی دیگر دو تا سه برابر افزایش داد. تجمع چربی کبد در بین افرادی که رژیم کتوژنیک را دنبال میکردند، ۶۷ ٪ کاهش یافت، در حالی که این میزان در گروههایی که رژیمهای مدیترانهای و کمچرب را دنبال میکردند، تقریباً ۴۵ ٪ بود.
تأثیر بر کنترل قند خون نیز بارزتر بود؛ میانگین سطح گلوکز ۲۴ ساعته در گروه کتوژنیک ۲۰ ٪ کاهش یافت، در حالی که در دو گروه دیگر ۸ ٪ کاهش یافت. علاوه بر این، سطح انسولین روزانه در گروه کتوژنیک ۷۴ ٪ کاهش یافت، در حالی که این میزان در گروه مدیترانهای ۴۴ ٪ و در گروه رژیم کمچرب ۲۷ ٪ بود.
در مورد پیشدیابت، این وضعیت در نیمی از شرکتکنندگان در گروه کتوژنیک به سطوح پایینتر از معیارهای تشخیصی کاهش یافت، در حالی که این میزان در گروه مدیترانهای ۲۹٪ و در گروه رژیم غذایی کمچرب و غنی از گیاهان ۷٪ بود.
مکانیسمها و محدودیتها
این مطالعه تفاوتهای قابل توجهی را در ترکیب رژیم غذایی نشان داد: رژیم کتوژنیک ۷۳٪ کالری را از چربی و تنها ۴٪ را از کربوهیدراتها دریافت میکرد، در حالی که رژیم غذایی مدیترانهای شامل ۳۵٪ چربی و ۵۰٪ کربوهیدرات بود و رژیم غذایی کمچرب و غنی از گیاهان شامل ۱۵٪ چربی و ۷۰٪ کربوهیدرات بود.
با وجود این تفاوتهای آشکار، هیچ تفاوت قابل توجهی بین گروهها از نظر سطح کلسترول LDL، لیپوپروتئین ApoB یا سطح تریگلیسیرید خون ۲۴ ساعته مشاهده نشد. یافتهها نشان میدهد که کاهش شدید مصرف کربوهیدرات ممکن است مزایای بیشتری برای سلامت کبد و کنترل قند خون داشته باشد که فراتر از اثرات کاهش وزن به تنهایی است.
محققان تأکید میکنند که خود کاهش وزن برای همه شرکتکنندگان مفید بود. حساسیت به انسولین عضلانی در هر سه گروه تقریباً ۵۰٪ بهبود یافت. با این حال، رژیم کتوژنیک تأثیر بیشتری بر متابولیسم کبد و سطح قند خون نشان داد، که نشان میدهد ترکیب رژیم غذایی - در کنار میزان وزن از دست رفته - ممکن است برای بهبود جنبههای خاصی از سلامت متابولیک مهم باشد.
منبع: Naukatv.ru