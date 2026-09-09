باشگاه خبرنگاران جوان - همایش نخبگان وظیفه ستادکل نیروهای مسلح با هدف تقویت و به کارگیری هرچه بهتر ظرفیت‌های علمی و تخصصی سربازان نخبه‌ پیش از ظهر امروز به میزبانی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان در شهر رشت برگزار شد.

در این همایش، سرهنگ پاسدار کامیار مهدی‌پور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان، سرهنگ ستاد حمید حیدری رئیس سازمان آموزش، پژوهش و تحقیقات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کشور، امیر، مهدی شعبانزاده از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر مدعوین حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند.

تمرکز این رویداد بر بررسی راه‌های استفاده بهینه از توانمندی‌های نخبگان در دوران خدمت وظیفه عمومی و ارائه راهکارهایی برای حل مسائل پیچیده نیروهای مسلح با بهره‌گیری از ظرفیت های علمی آنان بود.

در این مراسم از خانواده شهید صالحی از سربازان وظیفه نیروی هوایی ارتش که در جنگ تحمیلی 12 روزه در اراک به درجه رفیع شهادت نائل گردیده بود تجلیل گردید.

مسئولان ستادکل نیروهای مسلح بر این باورند که نخبگان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف، نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف نظامی و دفاعی ایفا کنند.

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه نیروهای مسلح نیز با همکاری دستگاههای مختلف، برنامه‌های متعددی را برای جذب و به کارگیری سربازان نخبه در مراکز علمی و تحقیقاتی به اجرا درآورده است.

در ادامه حاضرین با حضور بر مزار شهدای گمنام در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان و قرائت فاتحه یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

این همایش گامی دیگر در جهت تحقق این هدف و ایجاد بستری برای تعامل هرچه بیشتر نخبگان با مجموعه نیروهای مسلح بود.

منبع : روابط عمومی