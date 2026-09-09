باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری با اشاره به نتایج جدید پیمایش مرکز افکارسنجی ملت درباره دیدگاه مردم نسبت به وضعیت بنزین، گفت: یافته‌های این نظرسنجی تصویری از تجربه مردم از وضعیت تأمین بنزین، میزان پذیرش افزایش قیمت و همچنین ترجیحات آنان درباره شیوه تخصیص و مدیریت سهمیه بنزین ارائه می‌دهد. این پیمایش در بازه ۲ تا ۱۰ شهریورماه به روش مصاحبه تلفنی انجام شده است.

نگاهداری با اشاره به سنجش دیدگاه مردم درباره قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: ۲۹.۸ درصد از مردم معتقدند قیمت فعلی بنزین مناسب است و ترجیح می‌دهند افزایش قیمتی در این زمینه اعمال نشود. در میان افرادی که افزایش قیمت را پذیرفته‌اند نیز بازه ۹ تا ۱۱ هزار تومان پرتکرارترین پاسخ بوده و ۲۳.۴ درصد از پاسخ‌گویان این بازه را به‌عنوان حداکثر قیمت قابل قبول مطرح کرده‌اند. براساس مجموع پاسخ‌های ارائه‌شده، متوسط حداکثر قیمت مطلوب بنزین از نظر مردم حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به میزان موافقت مردم با طرح اختصاص سهمیه ۱۵۰ لیتری بنزین یارانه‌ای به هر خودرو و عرضه مازاد آن با نرخ آزاد ۸۷ هزار تومان، گفت: ۶۸.۸ درصد از پاسخ‌گویان با این طرح به میزان زیاد یا خیلی زیادی مخالفت کرده‌اند و در مقابل، ۲۵.۲ درصد با آن به میزان زیاد یا خیلی زیادی موافق بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که طرح مذکور در شرایط فعلی از حمایت اکثریت افکار عمومی برخوردار نیست و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند توجه جدی به میزان پذیرش اجتماعی و آثار احتمالی آن است.

نگاهداری در پایان تأکید کرد: نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد هرگونه سیاستگذاری برای مدیریت مصرف بنزین و اصلاح نظام یارانه‌ای آن، زمانی می‌تواند موفق باشد که ضمن توجه به ضرورت مدیریت ناترازی، از ظرفیت گفت‌و‌گو با جامعه و افزایش شفافیت درباره اهداف و پیامد‌های سیاست‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که میزان پذیرش اجتماعی، یکی از الزامات اصلی موفقیت اصلاحات در حوزه انرژی خواهد بود.

منبع: ایسنا