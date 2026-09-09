باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در نشستی با دکتر سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، پیرامون وضعیت خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و مجروحان این شهر و روند برگزاری کمیسیون‌های پزشکی گفت‌و‌گو کردند.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، اعلام کرد: در تیرماه، نخستین مرحله کمیسیون پزشکی برای ۷۶ نفر از مجروحان عزیز منطقه لامرد که در جنگ تحمیلی رمضان مجروح شده‌اند، برگزار شد و در نظر داریم دومین مرحله این کمیسیون را برای سایر مجروحان عزیز در مهرماه سال جاری برگزار کنیم.

موسوی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات جامعه معزز ایثارگری و پی‌گیری مسائل درمانی ایثارگران منطقه لامرد، در خصوص راهکار‌های تسهیل فرآیند بررسی پرونده‌های پزشکی اظهار داشت: دکتر عبدالرضا عباسپور، به عنوان نماینده تام‌الاختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، هفته آینده به شهر لامرد سفر خواهند کرد تا پیگیر مسائل مربوط به احراز، تعیین درصد و امور درمانی جانبازان و خانواده‌های معزز شهدا باشند.

سید موسی موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه روایت‌گری از شهدای این شهر، به آسیب‌های ناشی از موشک‌باران این منطقه اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت ثبت وقایع تاریخی، اظهار داشت: لازم است در زمینه روایت‌گری از شهدای معزز لامرد اقدامات بیشتری صورت گیرد.