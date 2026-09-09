سازمان اطلاعات سپاه ایلام از انهدام شبکه فساد مالی و کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی خرید گندم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام و با همکاری اداره غله و خدمات بازرگانی استان ایلام یکی از شبکه‌های فساد مالی و کلاهبرداری در فرآیند خرید گندم از کشاورزان در یکی از سیلوهای استان شناسایی و متلاشی شد.

بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، اعضای این شبکه با اقدامات متقلبانه و صدور فاکتورهای صوری، زمینه ثبت و معامله غیرواقعی یک‌هزار و ۴۴۴ تن گندم به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد ریالی را فراهم کرده بودند.

در همین راستا، با اقدام به‌موقع و قاطع پاسداران گمنام امام زمان(عج)، ۵ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به مرکز استان منتقل شدند. همچنین ۳ متهم دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام ضمن تأکید بر استمرار مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد اقتصادی، تضییع حقوق عمومی و سوءاستفاده از منابع و سرمایه‌های کشور اعلام کرد، برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته فساد تا شناسایی تمامی ابعاد و عوامل دخیل در پرونده ادامه خواهد داشت.

منبع تسنیم