ساعاتی قبل از اعلام رسمی، اطلاعاتی از طراحی «انقلابی» گوشی جدید اپل و قیمتی بالاتر از حد انتظار درز یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پس از نزدیک به یک دهه گمانه‌زنی، اپل سرانجام با رونمایی از اولین آیفون تاشو خود در کنفرانس سالانه امروز، خود را برای رقابت با سامسونگ و گوگل آماده می‌کند.

این گوشی - که شایعه شده «آیفون اولترا» نام دارد - دارای یک صفحه نمایش خارجی است و می‌تواند مانند یک کتاب باز شود و اندازه صفحه نمایش را دو برابر کند.

پس از سال‌ها گمانه‌زنی و ماه‌ها شایعه، این شرکت سرانجام آماده است تا این دستگاه را در رویداد «سورپرایز‌اند شاین» خود در روز چهارشنبه، ۹ سپتامبر، به نمایش بگذارد. در این کنفرانس سالانه، همچنین از «آیفون ۱۸ پرو» رونمایی خواهد شد که شامل ارتقاء پردازنده و دوربین است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این گوشی تاشو بیش از ۲۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت. حتی برای کسانی که مایل به پرداخت چنین قیمت گزافی هستند، به دلیل کمبود جهانی تراشه، یافتن این دستگاه ممکن است دشوار باشد. شرکت‌های هوش مصنوعی برای قطعات مشابه رقابت می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و عرضه را محدود می‌کنند - عواملی که اپل را مجبور به افزایش قیمت اکثر دستگاه‌های خود کرده‌اند.

مشخصات و بده‌بستان‌ها

علاوه بر صفحه نمایش تاشو، انتظار می‌رود این گوشی دارای پردازنده جدید، ۱۲ گیگابایت رم، سیستم "C۲" برای بهره‌وری باتری و باتری بزرگتر باشد.

با این حال، طراحی باریک و تاشو ممکن است با بده‌بستان‌هایی مانند جایگزینی FaceID با TouchID و حذف دوربین تله‌فوتو موجود در مدل‌های "Pro" همراه باشد. سیستم عامل باید با دو صفحه نمایش جداگانه سازگار شود و اپل برای رفع این چالش، تغییرات نرم‌افزاری را معرفی کرده است.

نام نهایی گوشی - با وجود استفاده از "Ultra" برای سایر محصولات - هنوز تأیید نشده است و برندسازی می‌تواند در آخرین لحظه تغییر کند.

طراحی "آیفون اولترا" به شدت از "آیفون ایر" که سال گذشته منتشر شد، الهام گرفته شده است، که به عنوان آزمایشی برای یک فاکتور فرم باریک مشابه عمل می‌کرد. نه «آیفون ایر» و نه «آیفون ۱۷» استاندارد در رویداد سپتامبر به‌روزرسانی نخواهند شد؛ اپل امسال منحصراً روی مدل‌های رده بالا تمرکز دارد و قصد دارد مدل‌های ارزان‌تر را بهار آینده به‌روزرسانی کند.

منبع: ایندیپندنت