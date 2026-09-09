پلیس گیلان از کشف ۲۹هزار لیتر سوخت قاچاق در صومعه سرا، ۱۵ تن چوب جنگلی در تالش، ۲۵ قلم اشیای عتیقه و ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در لنگرود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی، فرمانده انتظامی لنگرود نیز گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری اشیای عتیقه توسط فردی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از منزل متهم، ۲۵ قلم اشیای عتیقه و باستانی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود اظهار داشت: متهم ۳۶ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و اشیای عتیقه کشف شده برای تعیین قدمت و بررسی جزئیات به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.

سرهنگ صبح‌زاهدی تصریح کرد: بنا بر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی، ارزش اشیای کشف شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق در لنگرود

او همچنین از کشف ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و متعلقات آن به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک انبار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی و به همراه کارشناسان اداره برق از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و متعلقات مربوطه کشف شد.

سرهنگ صبح‌زاهدی با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. او ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در صومعه سرا

همچنین سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انباشت سوخت قاچاق در یک محوطه کارگاهی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی انجام شده ۲۹ هزار لیتر نفت قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا اظهار داشت: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۵۵ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال برآورد کردند و متهم ۴۲ ساله این پرونده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

کشف بیش از ۱۵ تن چوب قاچاق در تالش

سرهنگ عباس حقیقی‌نیا، فرمانده انتظامی تالش هم از کشف چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر انباشت چوب قاچاق در محوطه منزلی در یکی از بخش‌های شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی، در بازرسی از محل مورد نظر ۱۵ تن و ۶۴۲ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی تالش تصریح کرد: متهم ۲۷ ساله این پرونده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. سرهنگ حقیقی‌نیا همچنین گفت: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش چوب‌های کشف شده ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان