باشگاه خبرنگاران جوان - آثار ایرانی شب گذشته در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کازان در تاتارستان روسیه، دو جایزه اصلی این رویداد را به نام خود ثبت کردند.
طبق اعلام روابط عمومی استودیو واو؛ مستند «ولات» به کارگردانی زهرا باقری و تولید «خانه مستند»، جایزه بهترین مستند جشنواره را دریافت کرد. این اثر روایتگر زندگی «صیفور» است، پیرمردی ۹۴ ساله که پس از ۵۰ سال به سرزمین غرقشدهاش بازمیگردد؛ روستایی که با ساخت سد به زیر آب رفته است. در حالی که خانواده صیفور این سفر را بیهوده میدانند، او تنها به دل جاده میزند؛ سفری که پیوند ناگسستنی انسان با خاک و هویت را به تصویر میکشد. پخش بینالمللی این مستند بر عهده شرکت «اوریموند مدیا» است.
در بخش فیلمهای بلند نیز «سرزمین فرشتهها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی، جایزه بهترین فیلم جشنواره و جوایز فیلمبرداری و بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. این فیلم که محصول مشترک مؤسسه تصویر شهر و سازمان سینمایی سوره است، در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار پرافتخارترین فیلم آن دوره لقب گرفته بود و با بهرهگیری از بازیگران عرب، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه ارائه میدهد. پخش بینالملل این اثر را مرکز بینالملل سوره بر عهده دارد.
این دوره از جشنواره «منبر طلایی» کازان از ۱۳ تا ۲۱ شهریور (۴ تا ۸ سپتامبر) در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار شد؛ رویدادی که از سال ۲۰۰۵ با تمرکز بر مضامین انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی، یکی از باسابقهترین رویدادهای سینمایی روسیه به شمار میرود. ریاست هیئت داوران این دوره را مجید مجیدی، کارگردان سرشناس سینمای ایران بر عهده داشت.
سینمای ایران علاوه بر دو اثر برنده، با آثار متعددی در بخشهای مختلف این جشنواره حاضر بود؛ از جمله فیلم کوتاه «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» به کارگردانی احمد حیدریان در بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی، انیمیشن «چاوک» ساخته هژیر اسعدی در بخش انیمیشن، فیلمهای «رها» به کارگردانی حسام فرهمند و «ماهی در قلاب» ساخته محیالدین مظفر (محصول مشترک ایران و تاجیکستان) در بخش «روسیه ـ جهان اسلام»، و فیلم سینمایی «محمّد رسولاللّه(ص)» ساخته مجید مجیدی در بخش ویژه فیلمهای برتر درباره اسلام.