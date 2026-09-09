باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صبح زود بود که آفتاب به‌آرامی از پشت کوه‌های فارس سر برآورد و نخستین پرتو‌های طلایی‌اش بر مزراع پهناور ذرت کازرون تابید. نسیم خنکی که از میان ردیف‌های منظم بوته‌ها می‌گذشت، نجوای برگ‌ها را به گوش می‌رساند؛ نجوایی از امید و تحول.

جایی که پیش‌تر کشاورزان از کم بودن آب، دل نگرانی داشتند، امروز ردِ پای یک جرأت تازه در زمین دیده می‌شود. آرایش کشت تغییر کرده، ردیف‌ها از هم فاصله گرفته‌اند، قطره‌های آب با دقتی حساب‌شده میان بوته‌ها به آرامی نفوذ می‌کنند و مزرعه، به طراوت تازه‌ای دست می‌یابد. امسال کشاورزان با اشتیاق، ایستاده‌اند تا فصل تازه‌ای در کشاورزی این خطه بنویسند. فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی کازرون، از این جهش می‌گوید.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به گسترش چشمگیر آرایش نوین کشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان، اظهار کرد: سطح زیرکشت این الگو در سال زراعی جاری به ۱۵۰ هکتار رسیده است؛ در حالی که پارسال تنها یک هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده بود.

او با اشاره به افزایش فاصله ردیف‌های کشت تا ۱۴۰ سانتی‌متر، هدف از این روش را افزایش بهره‌وری آب، کاهش مصرف آن و صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید دانست و ادامه داد: استقبال کشاورزان از این شیوه، پس از موفقیت طرح پایلوت پارسال، جهشی قابل‌توجه داشته است.

آقایی تصریح کرد: در آرایش جدید، فاصله ردیف‌ها از ۷۵ سانتی‌متر در روش متداول به ۱۱۰ سانتی‌متر افزایش یافته و در دو سوی پشته‌ها، ۲ ردیف ذرت با فاصله ۳۰ سانتی‌متر از هم کشت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تراکم مطلوب بوته‌ها در هکتار حفظ شود.

او با بیان اینکه این الگو با سیستم آبیاری تیپ و کارنده ردیف‌کار پنوماتیک اجرا می‌شود، اضافه کرد: مصرف آب در این روش نسبت به آبیاری تیپ معمولی حدود ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون، کاهش هزینه‌های تولید، سبز شدن یکنواخت بذر، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه‌های کاشت به دلیل مصرف کمتر نوار تیپ، بهبود تهویه و نورگیری بوته‌ها، کاهش ورس، کنترل بهتر علف‌های هرز و تسهیل عملیات داشت (از جمله سمپاشی و وجین) را از دیگر مزایای این آرایش کشت برشمرد.

آقایی با تأکید بر ضرورت ترویج الگو‌های نوین در شرایط کم‌آبی، ادامه داد: آرایش کشت ۱۴۰ سانتی‌متری ذرت علوفه‌ای، می‌تواند به‌عنوان روشی کارآمد برای گسترش کشت‌های کم‌آب‌بر، اقتصادی و پربازده در کازرون و سراسر استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.