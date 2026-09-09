باشگاه خبرنگاران جوان؛احمدرضا بیاتی، با اعلام این خبر اظهار کرد: فرودگاه‌های رامسر، نوشهر، بم، سیرجان، بندرلنگه و پارس‌آباد در چارچوب ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت و با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری فرودگاهی، در مسیر واگذاری مدیریت و بهره‌برداری به بخش خصوصی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به انتشار فراخوان شناسایی متقاضیان افزود: این فراخوان از روز دوشنبه منتشر شده و مجموعه‌ها و سرمایه‌گذاران متقاضی تا هشتم مهرماه فرصت دارند با بررسی شرایط و فرصت‌های پیش‌بینی‌شده، آمادگی خود را برای حضور در این فرایند اعلام کنند.

بیاتی مدل پیش‌بینی‌شده برای این طرح را مدیریت، بهره‌برداری، نگهداری و توسعه (OMD) عنوان کرد و گفت: رویکرد شرکت فرودگاه‌ها، استفاده از ظرفیت سرمایه، توان مدیریتی و ایده‌های بخش خصوصی برای ارتقای سطح خدمات و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی این فرودگاه‌هاست.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: فرودگاه‌ها علاوه بر زیرساخت‌های مرتبط با عملیات پروازی، از ظرفیت‌هایی همچون اراضی، فضاهای تجاری و خدماتی و سایر امکانات قابل بهره‌برداری برخوردارند که می‌توان متناسب با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های هر فرودگاه و در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی از آنها استفاده کرد.

وی تأکید کرد: در این طرح تلاش می‌شود با شناسایی ظرفیت‌های هر فرودگاه و متناسب با ویژگی‌های منطقه، زمینه برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات، ایجاد درآمدهای پایدار و تقویت نقش فرودگاه‌ها در توسعه اقتصادی مناطق فراهم شود.

بیاتی با اشاره به ظرفیت‌های متفاوت شش فرودگاه مشمول این فراخوان اظهار کرد: هر یک از این فرودگاه‌ها با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای خود از ظرفیت‌های متفاوتی در حوزه‌هایی همچون گردشگری، تجارت، صنعت و کشاورزی برخوردارند و ورود بخش خصوصی می‌تواند به فعال شدن این ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک کند.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در پایان از سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های توانمند برای بررسی فرصت‌های اعلام‌شده در فراخوان دعوت کرد و گفت: هدف از این فرایند، شکل‌گیری مشارکتی مؤثر و پایدار است که ضمن ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار، به توسعه فرودگاه، ارتقای خدمات و رونق اقتصادی منطقه نیز منجر شود