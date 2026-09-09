کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه روزی پر از آدرنالین و نوسان را پشت سر گذاشت و بازار شجاعانه بهرغم ریسکها ایستاد. در پایان معاملات پرحجم امروز، شاخص کل با رشد ۴۷ هزار واحدی در ارتفاع ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۷۱ واحدی قرار گرفت. فملی به تنهایی بار مثبت سنگینی را این روزها در عدد شاخص به دوش میکشد شاخص هموزن نیز با رشد بیش از ۵ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۱۸ واحدی به کار خود پایان داد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نیمنگاه بازار به حرکت پرشتاب دلار در این روزها و عقبافتادگی دلاری بازار بهرغم رشد ظاهری است، از سویی بورس کالا پشت سر دلار شاهد تحرکات در افزایش قیمتهاست و تحولات بنیادی برخی شرکتها را رو به رخ تحولات سیاسی میکشاند و همچنان شاهد صفهای خرید کمعرضه در بخش قابل توجه بازار هستیم.
او افزود: ارزش معاملات خرد ۴۹ همت ثبت شد و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی از سوی حقیقیها رخ داد. صندوقهای درآمد ثابت تا این لحظه با خروج پول بیش از ۲.۸ همتی و صندوقهای طلا با خروج پول ۱۲۰ میلیارد تومانی مواجه شدند.
وفایی گفت: در پایان ۵۷ درصد از نمادهای بازار بازدهی مثبت و ۴۳ درصد با بازدهی منفی داشتند، ۱۶ همت تقاضا در برابر ۲.۶ همت اردر فروش به کار خود خاتمه دادند. بیشترین ورود پول حقیقی در گروههای فلزات، نفتی و غذایی رخ داد.
او ادامه داد: بازگشایی ومعادن و افزایش تقاضا در گروه معدنی نشان داد پیگیری هوشمند بازار فرصتهای جذابی پیش رو میگذارد. چرخش پول در صنایع با نیت ادامه رشد عمومی بازار صورت میگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اما باید در وهله اول از هیجانات دور باشیم و در وهله بعد پیگیر گزارشات ماهانه و فصلی شرکتها باشیم و در صورت مساعد بودن شرایط، به دور از نوسانات سهامداری صورت گیرد باید نیمنگاهی به آینده سهام و شرکتها بهرغم وجود ریسکها داشت.