باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن شیخ الاسلامی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های نمایندگی کشورمان و رایزنی‌های انجام‌شده در چارچوب سازمان همکاری اسلامی ارائه کرد.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات جهان اسلام، به‌ویژه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، و نیز ظرفیت‌ها، سازوکار‌ها و ابتکارات در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای تقویت هماهنگی و زمینه‌سازی جهت اقدام جمعی کشور‌های جهان اسلام در برابر این جنایات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت