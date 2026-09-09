تأکید معاون آماد مرزبانی فراجا بر تقویت تجهیزات مرزی در مریوان

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمد قربانی بعدازظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان مریوان، با حضور در مناطق مرزی از بخش‌هایی از هنگ مرزی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت یگان‌های مستقر در نقاط صفر مرزی قرار گرفت.

این بازدید با همراهی سرهنگ امید مقصودی، معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی استان کردستان و سرهنگ ستاد علی دریکوند، فرمانده هنگ مرزی مریوان انجام شد.

معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی فراجا در جریان این بازدید از برجک‌ها و واحد‌های رزمی هنگ مرزی مریوان بازدید و میزان آمادگی عملیاتی، وضعیت تجهیزات و امکانات و ظرفیت‌های پشتیبانی و لجستیکی یگان‌های مستقر در مرز را بررسی کرد.

قربانی همچنین با حضور در جمع مرزبانان و گفت‌وگوی مستقیم با نیرو‌های مستقر در مناطق مرزی، در جریان مسائل، نیاز‌ها و شرایط رفاهی و معیشتی آنان قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نقش پشتیبانی در استمرار فعالیت یگان‌های مرزی اظهار کرد: تأمین به‌موقع نیاز‌های تجهیزاتی و آمادی و نوسازی امکانات مورد استفاده مرزبانان، از مؤلفه‌های مهم در ارتقای توان عملیاتی یگان‌های مرزی است.

معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی فراجا بر استمرار روند تقویت ظرفیت‌های پشتیبانی در مناطق مرزی تأکید کرد و افزود: مجموعه آماد و پشتیبانی مرزبانی وظیفه دارد با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای انجام مطلوب مأموریت‌های مرزبانان را فراهم کند.

قربانی همچنین با اشاره به شرایط جغرافیایی و سختی خدمت در مناطق مرزی، تلاش شبانه‌روزی مرزبانان در صیانت از امنیت کشور را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت حمایت و پشتیبانی مناسب از نیرو‌های مستقر در نوار مرزی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت امکانات و تجهیزات یگان‌های مرزی، نقش مؤثری در افزایش آمادگی عملیاتی نیرو‌ها و تداوم امنیت پایدار در مناطق مرزی دارد.

هنگ مرزی مریوان از یگان‌های مرزی استان کردستان است که مأموریت حراست و کنترل نوار مرزی این شهرستان و تأمین امنیت مناطق مرزی را بر عهده دارد.