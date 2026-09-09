سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، امروز ۱۸ شهریور با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بیکدلی همچنین گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در راستای پیگیری و پیشبرد موضوعات مورد اهتمام دو کشور ارائه کرد و آخرین وضعیت مسائل مشترک، از جمله در حوزه‌های کنسولی، اقتصادی و فرهنگی را تشریح کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات و وضعیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روند همکاری‌های دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه تعاملات میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: وزارت امور خارجه