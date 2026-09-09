سفارت روسیه در مجارستان اعلام کرد: به گفت‌و‌گو ادامه می‌دهیم اما به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت روسیه در مجارستان روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود تصمیم بوداپست برای اخراج ۱۰ دیپلمات روس، به تلاش برای حفظ «گفت‌وگویی متقابل، محترمانه و سازنده» با مجارستان ادامه خواهد داد.

سفارت روسیه در پیامی در تلگرام گفت: «با وجود آنچه رخ داده، سفارت به فعالیت خود برای حفظ گفت‌وگویی متقابل، محترمانه و سازنده میان دو کشور و ملت‌های ما ادامه خواهد داد، اما هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و غیردوستانه با پاسخی مناسب و قاطع مواجه خواهد شد.»

مسکو اخراج دیپلمات‌ها را اقدامی «غیردوستانه» خواند و گفت این تصمیم نه در راستای منافع ملی مجارستان است و نه امنیت و حاکمیت این کشور را تقویت می‌کند.

سفارت روسیه همچنین اعلام کرد: «چنین اتفاقی هرگز در تاریخ معاصر روابط دو کشور رخ نداده است.»

این سفارتخانه در ادامه، بوداپست را به «از دست دادن فزاینده استقلال در سیاست خارجی» متهم کرد و هشدار داد که همکاری دوجانبه اکنون «در معرض خطر» قرار گرفته است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: روسیه ، مجارستان
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