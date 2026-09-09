باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی وارد هفته‌های فشرده فصل شده که یکی از دغدغه‌های مهم کادر فنی این تیم، شرایط خط حمله و انتخاب گزینه‌های مناسب برای گلزنی است.

آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر سعید سحرخیزان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های خود در خط حمله در اختیار داشته‌اند و این بازیکن نقش مهمی در برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده ایفا کرده است. با این حال، فشردگی مسابقات باعث شده مدیریت دقایق بازی مهاجم جوان استقلال اهمیت بیشتری پیدا کند.

استقلال پس از دیدار برابر پیکان در هفته هفتم لیگ برتر، تنها چهار روز فرصت دارد تا در نخستین بازی خود در مرحله لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر برود. این فاصله کوتاه میان دو مسابقه می‌تواند فشار زیادی به بازیکنان اصلی، به‌خصوص نفرات حاضر در خط حمله، وارد کند.

در این میان، محمدرضا آزادی دیگر گزینه استقلال در خط حمله محسوب می‌شود، اما عملکرد او طی دو فصل اخیر نتوانسته رضایت کامل کادر فنی و هواداران را جلب کند. به همین دلیل، سحرخیزان همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های استقلال برای حضور در نوک خط حمله به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، شرایط مسابقات پیش‌رو باعث می‌شود بختیاری‌زاده ناچار باشد در برخی دیدار‌ها به سایر بازیکنان نیز فرصت بیشتری بدهد. استقلال در کنار رقابت‌های لیگ برتر باید در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان برود و همین موضوع نیاز به استفاده از تمام ظرفیت موجود در فهرست تیم را افزایش می‌دهد.

یکی از چالش‌های استقلال در این مقطع، ایجاد تعادل میان حفظ کیفیت خط حمله و جلوگیری از خستگی مهاجمان است. سحرخیزان از جمله بازیکنانی است که در روز‌های آینده مسابقات مهمی پیش رو دارد و علاوه بر استقلال، باید در ادامه به اردوی تیم ملی امید نیز ملحق شود.

در نهایت، عملکرد مهاجمان استقلال در هفته‌های آینده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج این تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان داشته باشد؛ جایی که آبی‌پوشان برای ادامه رقابت در هر دو جبهه، بیش از هر چیز به مهاجمانی آماده و گلزن نیاز دارند.