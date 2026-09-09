باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گنادی بوریسوف، ستارهشناس آماتور ساکن شهر ناوچنی در کریمه، از کشف سیارکی جدید - با قطر تقریبی ۱۰۰ متر - که از مدار مریخ عبور میکند، خبر داد. او این خبر را در گفتوگو با خبرگزاری روسی TASS اعلام کرد.
در آوریل ۲۰۲۴، بوریسوف TASS را از مشاهده سیارکی بزرگ با قطر تقریبی ۲۰۰ متر مطلع کرده بود که تهدیدی بالقوه برای زمین محسوب میشد. پیش از آن، در سال ۲۰۱۹، این ستارهشناس روسی یک دنبالهدار میانستارهای را کشف کرد که متعاقباً به نام او نامگذاری شد.
بوریسوف گفت: چند روز پیش، سیارکی جدید با قطر حدود ۱۰۰ متر را در نزدیکی مریخ مشاهده کردم. این سیارک مسیری را دنبال میکند که هیچ تهدیدی برای زمین ایجاد نمیکند. این سیارک در یک مدار بیضوی به مریخ نزدیک میشود و سپس به سمت کمربند سیارکی واقع در بین مریخ و مشتری میرود.
او افزود که بین ماه مه و اوت ۲۰۲۶، ۹ سیارک نزدیک به زمین را کشف کرده است که هر کدام قطری چند ده متری دارند.
شایان ذکر است که گنادی بوریسوف در شهر ناوچنی در منطقه باخچیسارای کریمه ساکن است و شخصاً تلسکوپهایی را که برای رصد اجرام آسمانی استفاده میکند، میسازد.
او اولین اکتشافات خود را در سال ۲۰۱۳ انجام داد و مجموع اجرام آسمانی کشف شده او از ۱۵۰ سیارک و ۱۶ دنبالهدار فراتر رفته است که او را به یکی از برجستهترین ستارهشناسان آماتور جهان در این زمینه تبدیل میکند.
منبع: TASS