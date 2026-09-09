انفجاری در یک مرکز نگهداری سلاح در شمال سوریه جان ۱۴ نفر را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که بر اثر انفجار در یک مرکز موقت مورد استفاده برای جمعآوری سلاحها و بقایای جنگی در استان ادلب در شمال سوریه ۱۴ نفر جان باخته و ۱۱ نفر مجروح شدند.
خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از وزارت دفاع آن گزارش داد که این انفجار در یک مرکز نگهداری سلاح در نزدیکی شهر سرمدا رخ داده است.
در ادامه، صبحی عساف، مدیر دفتر رسانهای اداره بهداشت ادلب، شمار اولیه کشتهشدگان را تأیید کرد و گفت شدت جراحات از خفیف تا متوسط متغیر بوده است. او افزود تیمهای امدادی در حال جستوجوی افراد مفقودشده در زیر آوار هستند.
گفته شده تیمهای دفاع مدنی و آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند، اما انفجارهای پیدرپی روند مهار آتش را دشوار کرده است.
همچنین مقامهای سوری تاکنون اعلام نکردهاند که چه چیزی باعث انفجار اولیه شده است.
تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی جادههای منتهی به محل حادثه را مسدود کردهاند.
شایان ذکر است که سرمدا در شمال استان ادلب واقع شده و یکی از مراکز مهم تجاری این منطقه به شمار میرود.
منبع: آناتولی