انفجاری در یک مرکز نگهداری سلاح در شمال سوریه جان ۱۴ نفر را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اثر انفجار در یک مرکز موقت مورد استفاده برای جمع‌آوری سلاح‌ها و بقایای جنگی در استان ادلب در شمال سوریه ۱۴  نفر جان باخته و ۱۱ نفر مجروح شدند.

خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از وزارت دفاع آن گزارش داد که این انفجار در یک مرکز نگهداری سلاح در نزدیکی شهر سرمدا رخ داده است.

در ادامه، صبحی عساف، مدیر دفتر رسانه‌ای اداره بهداشت ادلب، شمار اولیه کشته‌شدگان را تأیید کرد و گفت شدت جراحات از خفیف تا متوسط متغیر بوده است. او افزود تیم‌های امدادی در حال جست‌وجوی افراد مفقودشده در زیر آوار هستند.

گفته شده تیم‌های دفاع مدنی و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند، اما انفجار‌های پی‌درپی روند مهار آتش را دشوار کرده است.

همچنین مقام‌های سوری تاکنون اعلام نکرده‌اند که چه چیزی باعث انفجار اولیه شده است.

تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که نیرو‌های امنیتی جاده‌های منتهی به محل حادثه را مسدود کرده‌اند.

شایان ذکر است که سرمدا در شمال استان ادلب واقع شده و یکی از مراکز مهم تجاری این منطقه به شمار می‌رود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انفجار شدید ، ادلب سوریه
خبرهای مرتبط
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
آمریکا پس از جنگ با ایران به دنبال کاهش حضور در منطقه
پیام تهدیدآمیز اسرائیل به ترکیه؛ هیچ فاصله‌ای مانع ما نیست
ارتش اسرائیل مناطق روستایی قنیطره در جنوب سوریه را گلوله‌باران کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
آخرین اخبار
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
بهای نفت از صد دلار گذشت
کرملین: هیئت آمریکایی در سفر به مسکو پیامی از کی‌یف نداشت
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
مشاور پوتین: آمریکا باید کمک به کی‌یف را متوقف کند
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اسرائیل ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کند
کرملین: احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین بررسی شد
سفارت روسیه در مجارستان: به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
تاکید روسیه بر نبود یک طرح عملی برای پایان جنگ اوکراین
یمن: عربستان به‌دلیل حمایت از فلسطین به ما حمله می‌کند
هشدار درباره جهش قیمت گاز در اروپا پیش از زمستان
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات
اعتراض در سئول به اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز
کسری بودجه قطر به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید
ویتکاف و کوشنر از رفتار نزدیکان زلنسکی شوکه شدند