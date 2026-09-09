باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - فشردگی مسابقات استقلال در هفته‌های پیش‌رو می‌تواند فرصت مناسبی برای بازیکنان جوان این تیم باشد تا با حضور بیشتر در ترکیب، توانایی‌های خود را نشان دهند و جایگاهشان را در جمع نفرات اصلی تثبیت کنند.

استقلال پس از دیدار با پیکان باید خود را برای بازی با السد قطر در لیگ نخبگان آسیا آماده کند و تنها چهار روز میان این دو مسابقه فاصله وجود دارد. علاوه بر این، حضور برخی بازیکنان استقلال در تیم ملی امید و مسابقات آسیایی ناگویا، شرایط را برای کادر فنی پیچیده‌تر خواهد کرد.

در چنین شرایطی، سهراب بختیاری‌زاده بیش از گذشته به بازیکنان جوان تیم نیاز خواهد داشت. سرمربی استقلال پیش از این نیز تأکید کرده بود که جوان‌ها باید فرصت بازی پیدا کنند و اگر بتوانند از فرصت‌های خود استفاده کنند، می‌توانند به ترکیب اصلی راه پیدا کنند.

امیرمحمد رزاقی‌نیا یکی از بازیکنانی است که در هفته‌های اخیر فرصت بیشتری برای بازی پیدا کرده است. این بازیکن حتی در دیدار برابر پیکان در غیاب روزبه چشمی و صالح حردانی، بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو خواهد بست؛ اتفاقی که نشان‌دهنده اعتماد کادر فنی به اوست.

اسماعیل قلی‌زاده نیز دیگر بازیکن جوان استقلال است که در برنامه‌های بختیاری‌زاده قرار دارد و با توجه به شرایط فشرده مسابقات می‌تواند دقایق بیشتری در ترکیب آبی‌پوشان حضور داشته باشد.

سعید سحرخیزان نیز اگرچه در خط حمله استقلال به عنوان یکی از مهره‌های اصلی شناخته می‌شود، اما همچنان در جمع بازیکنان جوان قرار دارد و روز‌های آینده می‌تواند فرصت مهمی برای تثبیت جایگاه او در ترکیب استقلال باشد.

نکته مهم اینکه رزاقی‌نیا، قلی‌زاده و سحرخیزان پس از دیدار استقلال برابر السد راهی ژاپن خواهند شد تا تیم ملی امید ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا همراهی کنند. همین موضوع باعث می‌شود این سه بازیکن در مقطع کوتاهی با فشار مسابقات باشگاهی و ملی مواجه شوند.

با این حال، حضور در چنین مسابقاتی می‌تواند تجربه ارزشمندی برای آنها باشد. استقلال در روز‌های شلوغ پیش‌رو به بازیکنانی نیاز دارد که بتوانند بدون افت فنی، بخشی از بار تیم را بر دوش بکشند و جوان‌های آبی‌پوش اکنون فرصت دارند اعتماد کادر فنی را به حضور ثابت‌تر در ترکیب تبدیل کنند.

در شرایطی که استقلال با فشردگی مسابقات مواجه است، عملکرد این بازیکنان جوان می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت تیم باشد و حتی مسیر آنها را برای تبدیل شدن به مهره‌های ثابت آبی‌پوشان هموار کند.