باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، با اشاره به آخرین گزارش خدمات و اقدامات جمعیت هلالاحمر در حوادث مرتبط با مخاطرات آبوهوایی و در پی هشدارهای سطح نارنجی شماره ۴۷، ۴۸ و ۴۹ افزود: این عملیات از ساعت ۲۳ روز ۱۶ شهریورماه آغاز شده و تا ساعت ۲۳ روز ۱۷ شهریورماه ادامه داشت.
وی ادامه داد: در این مدت، ۱۴ شعبه هلالاحمر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان درگیر عملیات امدادرسانی بودهاند و در مجموع ۹۸۹ نفر از خدمات امدادی بهرهمند شدهاند که ۴۸۵ نفر در گیلان، ۴۹۷ نفر در مازندران و ۷ نفر در گلستان بودند.
کبادی خاطر نشان کرد: امدادگران هلالاحمر در این بازه زمانی، عملیات تخلیه آب از ۶۶ مورد منزل مسکونی و معابر را انجام دادهاند که ۳۱ مورد مربوط به گیلان و ۳۵ مورد مربوط به مازندران است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات از اسکان اضطراری ۱۶۸ نفر در استان گیلان خبر داد و گفت: همچنین ۱۱۶ نفر در استانهای گیلان و مازندران به مناطق امن منتقل شدند که ۸۸ نفر مربوط به گیلان و ۲۸ نفر مربوط به مازندران است.
وی با اشاره به توزیع اقلام امدادی افزود: ۴۲۶ نفر از اقلام امدادی بهرهمند شدند که ۳۹۶ نفر در مازندران و ۳۰ نفر در گیلان بودند.
کبادی همچنین از رهاسازی ۱۲۰ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی خبر داد و اظهار کرد: این خودروها در مجموع حامل ۳۷۲ نفر بودند که از این تعداد، ۱۱۳ دستگاه با ۳۴۸ سرنشین در گیلان و ۷ دستگاه با ۲۴ سرنشین در مازندران رهاسازی شدند.
وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی به کارگیری شده در این حوادث گفت: ۳۶ تیم عملیاتی با حضور ۱۲۴ نیروی عملیاتی در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتهاند و در مجموع ۲۸ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی نجات، ۲۰ دستگاه خودروی کمکدار و ۲ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر بهکارگیری شده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به وضعیت جوی مناطق درگیر گفت: در ارتفاعات استان مازندران بارش پراکنده باران ادامه دارد و در استان گیلان نیز بیشتر شهرستانها درگیر بارش هستند که شدت بارش در شهرستان رشت بیشتر از سایر نقاط استان گزارش شده است.
منبع: هلال احمر