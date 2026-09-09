جانشین مرزبانی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، از خروج ۱۰۵۵ رأس احشام قاچاق از مرزهای استان جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن زینال نژاد جانشین مرزبانی آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر و هنگ مرزی ارومیه و هنگ مرزی سردشت با رصد و پایش مستمر نوار مرزی، انجام ۴۸ ساعت اقدامات اطلاعاتی و برقراری گشت و کمین‌های هدفمند در ارتفاعات صعب‌العبور مرزهای آذربایجان‌غربی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، در عملیاتی غافلگیرانه ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، موفق شدند ۱۰۵۵ رأس گوسفند قاچاق (هنگ مرزی پیرانشهر ۵۰۳ رأس و هنگ مرزی ارومیه ۳۵۲ رأس و هنگ مرزی سردشت ۲۰۰ رأس) را پیش از خروج از مرز کشور کشف و مهار کنند.

جانشین مرزبانی استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و با رها کردن احشام از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ زینال نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه ۳۱۲ میلیارد و ۷۸۱میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ زینال نژاد : مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل، اجازه هرگونه قاچاق دام و احشام را در نوار مرزی نخواهند داد و با قاچاقچیان برخورد قاطع خواهد شد.

برچسب ها: ناکامی قاچاقچیان ، قاچاق احشام
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