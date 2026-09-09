باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در دیدار با فرستادگان آمریکا درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات سهجانبه برای یافتن راهحلی برای جنگ اوکراین گفتوگو کرده است.
یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی پوتین روز چهارشنبه به خبرگزاری «وستی» گفت پوتین با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و داماد دونالد ترامپ، درباره احتمال بازگشت به قالب سهجانبه مذاکرات گفتوگو کرده است.
اوشاکوف گفت گفتوگوی پوتین با کوشنر «سازنده، محتوایی و کاری» بود.
او بلافاصله پس از دیدار سه مقام در مسکو، مذاکرات را «معنادار، بسیار صریح و محرمانه» توصیف کرده بود. کرملین نیز بعداً اعلام کرد روسیه احتمال بازگشت به مذاکرات سهجانبه با آمریکا و اوکراین را رد نمیکند.
پس از این دیدار، پوتین و ترامپ نیز درباره جنگ اوکراین تلفنی گفتوگو کردند.