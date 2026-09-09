باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه میگوید که که ایالات متحده باید ارائه هرگونه کمک به کییف را متوقف کند تا روند پایان دادن به جنگ در اوکراین تسریع شود.
اوشاکوف به خبرنگاران گفت که تاکنون «نقشه راهی برای دستیابی به توافق که از سوی آمریکا تهیه شده باشد، ندیده است».
دستیار ولادیمیر پوتین همچنین افزود که مسکو و واشنگتن در جریان سفر اخیر مذاکرهکنندگان آمریکایی به روسیه، درباره ازسرگیری مذاکرات صلح در قالبی سهجانبه گفتوگو کردهاند.
از زمستان گذشته تاکنون هیچ مذاکرهای میان روسیه و اوکراین انجام نشده است، اما اوایل این هفته «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» مذاکرهکنندگان آمریکایی ابتدا به مسکو و سپس به کییف سفر کردند تا که میتواند نشانهای از تلاشها برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ باشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته است که ممکن است بتوان نقشه راهی برای ازسرگیری مذاکرات تدوین کرد. در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین میگوید مسکو جزئیات احتمالی یک توافق صلح را بهصورت علنی مطرح نخواهد کرد، اما «اراده سیاسی تأییدشدهای» برای ازسرگیری مذاکرات وجود دارد.
پیش از این و در روز سهشنبه، کرملین اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس تلفنی که یک ساعت طول کشیده، درباره اوکراین گفتوگو کردهاند. کرملین میگوید که ترامپ «به وضوح» اعلام کرده که میخواهد جنگ «در اسرع وقت» پایان یابد.
منبع: بریکینگ نیوز