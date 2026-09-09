باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمدحجارزاده، عضو انجمن شرکتهای حملونقل بزرگمقیاس، با اشاره به فعالیت این شرکتها در حوزه حملونقل کانتینری و کالاهای اساسی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی به داخل کشور حمل کردهایم.
وی با بیان اینکه بندر شهید رجایی یک بندر تخصصی کانتینری است، افزود: در خصوص بندر چابهار نیز با توجه به شرایط خاص حمل کالاهای اساسی و همچنین برخی موضوعات مرتبط با تحریمها، شرایط متفاوت است و کشتیها در این بندر نیز پهلوگیری میکنند.
حجارزاده ادامه داد: در بندر امام خمینی(ره) قرارداد مستقیم ما با شرکت بازرگانی دولتی نیست، اما شرکتهای دیگر مجموعه در داخل کشور در این حوزه فعالیت دارند. همچنین ما در بندر چابهار فعال هستیم و تاکنون مشکلی در این زمینه نداشتهایم.
عضو انجمن شرکتهای حملونقل بزرگمقیاس درباره میزان جابهجایی کالا در بنادر کشور نیز گفت: به نظر من آمار دقیق باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و بر اساس میزان ورود کانتینر و حجم کالاهای اساسی اعلام شود، اما به طور کلی شاهد کاهش یا تغییراتی در آمار برخی بنادر هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش فعالیت بنادر نسبت به سال گذشته اظهار کرد: با توجه به تجربهای که خودم در مقطعی به عنوان مدیرکل لجستیک شرکت بازرگانی دولتی داشتم، میتوانم بگویم که میزان فعالیت در بنادر شمالی افزایش محسوسی داشته است.
حجارزاده افزود: در حال حاضر به طور متوسط هفتهای حدود دو کشتی در بنادر شمالی کشور تخلیه میکنیم که این فعالیت به طور مشخص در بنادر فریدونکنار، نوشهر و امیرآباد انجام میشود.
وی تأکید کرد: روند فعالیت در بنادر شمالی نشان میدهد ظرفیت این بنادر برای جابهجایی و تخلیه کالاهای اساسی در حال استفاده بیشتر است و در کنار سایر بنادر کشور میتوانند نقش مؤثری در زنجیره تأمین و توزیع کالا ایفا کنند.