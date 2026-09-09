شرکت آلمانی آئودی از کارآمدترین خودروی برقی خود تا به امروز رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دیروز در ۸ سپتامبر، خودروساز آلمانی آئودی از خودروی برقی کاملاً جدید خود، A2 e-tron، در پاریس رونمایی کرد. این خودروی جمع و جور با یک بار شارژ میتواند تا ۶۴۶ کیلومتر را طی کند.
A2 e-tron به عنوان کارآمدترین خودروی برقی در تاریخ این شرکت شناخته میشود. این خودرو که به طور خاص برای بازار اروپا طراحی و در کارخانه آلمانی آئودی تولید میشود، به لطف طراحی آیرودینامیک و ضریب درگ فوقالعاده پایین ۰.۲۴، تنها ۱۲.۸ کیلووات ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف میکند.
این خودرو با سه ظرفیت باتری - ۵۲، ۶۱ و ۸۴ کیلووات ساعت - و چهار گزینه خروجی برق از ۱۲۵ تا ۲۴۰ کیلووات در دسترس خواهد بود. مدل برتر (۸۴ کیلووات ساعت) برد تا ۶۴۶ کیلومتر را ارائه میدهد و از شارژ سریع ۱۸۳ کیلوواتی پشتیبانی میکند که به باتری اجازه میدهد تنها در ۲۹ دقیقه از ۱۰٪ تا ۸۰٪ شارژ شود. کوچکترین باتری (۵۲ کیلووات ساعت) تنها ۱۴ دقیقه طول میکشد تا از ۱۰٪ تا ۸۰٪ شارژ شود.
این خودرو همچنین دارای فناوری شارژ دو طرفه (V۲L) است که به صاحبان آن این امکان را میدهد تا از انرژی باتری برای تأمین انرژی دستگاههای خارجی یا حتی تأمین برق خانههای خود در برخی از کشورهای اروپایی استفاده کنند.
سیستمهای استاندارد کمک راننده شامل کروز کنترل تطبیقی، کمک ترمز اضطراری، حسگرهای پارک و دوربین دید عقب است. این مدل، نام "A۲" را که در ابتدا ۲۵ سال پیش توسط آئودی معرفی شد، احیا میکند. این نام به دلیل طراحی سبک و مصرف سوخت پایین مشهور بود.
مدیرعامل این شرکت اظهار داشت که بهرهوری، اصل هدایتکننده در توسعه این خودرو، ونه صرفاً یک نیاز ثانویه بوده است.
قرار است سفارشات در اروپا از ۱۰ سپتامبر آغاز شود و تحویل اولیه برای دسامبر ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است. در آلمان، قیمتها از ۴۵۰۰۰ دلار برای مدل پایه تا ۵۹۰۰۰ دلار برای نسخه برتر متغیر خواهد بود.
منبع: روسیا الیوم