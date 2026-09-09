سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کاپان ارمنستان با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود یایجی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کاپان ارمنستان، امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در کاپان، با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در چارچوب سیاست حسن همسایگی، بر ضرورت تعمیق روابط در همه حوزه‌های مورد اهتمام طرفین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و کنسولی تاکید کرد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، ارمنستان
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