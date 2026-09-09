شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در گرد همایی مقاومت حضور یافتند و بار دیگر با رهبر فرزانه و معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. مردمانی که با حس وطن دوستی و عشق به میهن اسلامی یکدل و یکصدا نشان دادند ایران همیشه سربلند و سرافراز است.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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