شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در گرد همایی مقاومت حضور یافتند و بار دیگر با رهبر فرزانه و معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. مردمانی که با حس وطن دوستی و عشق به میهن اسلامی یکدل و یکصدا نشان دادند ایران همیشه سربلند و سرافراز است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

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برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
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