رئیس فدراسیون گلف گفت: حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌تواند نقطه عطفی برای رشد و توسعه گلف ایران باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور رده‌های سنی اظهار کرد: مجموعه سرزمین ایرانیان میزبان همیشگی رویدادهای گلف است و در این دوره نیز میزبان حدود ۴۰ ورزشکار در رده‌های زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۲۳ سال از ۱۰ استان کشور بودیم.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات تنها رقابت نیست، بلکه شناسایی استعدادهای جدید و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی نیز اهمیت زیادی دارد. در این دوره حتی به برخی استعدادهایی که پیش از این شناسایی و به مسابقات برون‌مرزی اعزام شده بودند، اجازه حضور ندادیم تا فرصت برای بازیکنان جدید فراهم شود.

عزیزی با اشاره به حضور تاریخی گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: پس از حدود ۱۰۰ سال فعالیت گلف در ایران، برای نخستین بار نمایندگان کشورمان در بخش بانوان و آقایان در بازی‌های آسیایی حضور خواهند داشت و طبیعی است که با این اتفاق، انتظارات جامعه از گلف افزایش پیدا کند.

رئیس فدراسیون گلف درباره وضعیت زیرساخت‌ها نیز گفت: زمین استاندارد گلف به حدود ۶۰ تا ۷۰ هکتار وسعت نیاز دارد و مجموعه آیلند پس از ۲۰ سال تلاش بخش خصوصی، حدود هشت هکتار چمن استاندارد در اختیار دارد. امیدواریم با واگذاری و تجهیز زمین گلف مجموعه انقلاب تهران، شرایط زیرساختی کشور بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: برای آماده‌سازی تیم‌های ملی، اردوهای داخلی و خارجی برگزار کرده‌ایم و پس از اردوی ترکیه، در حال بررسی برگزاری اردو در ژاپن پیش از بازی‌های آسیایی هستیم تا ملی‌پوشان زودتر با شرایط آب‌وهوایی و محیط مسابقات تطبیق پیدا کنند.

عزیزی خاطرنشان کرد: بازی‌های آسیایی ناگویا می‌تواند نقطه عطفی برای گلف ایران باشد و امیدواریم پس از این رقابت‌ها، با جذب حامیان مالی بیشتر و ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، شاهد رشد مضاعف این رشته باشیم.

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برچسب ها: گلف ، ناگویا ، حمید عزیزی
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