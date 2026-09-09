باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور ردههای سنی اظهار کرد: مجموعه سرزمین ایرانیان میزبان همیشگی رویدادهای گلف است و در این دوره نیز میزبان حدود ۴۰ ورزشکار در ردههای زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۲۳ سال از ۱۰ استان کشور بودیم.
وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات تنها رقابت نیست، بلکه شناسایی استعدادهای جدید و پشتوانهسازی برای تیمهای ملی نیز اهمیت زیادی دارد. در این دوره حتی به برخی استعدادهایی که پیش از این شناسایی و به مسابقات برونمرزی اعزام شده بودند، اجازه حضور ندادیم تا فرصت برای بازیکنان جدید فراهم شود.
عزیزی با اشاره به حضور تاریخی گلف ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: پس از حدود ۱۰۰ سال فعالیت گلف در ایران، برای نخستین بار نمایندگان کشورمان در بخش بانوان و آقایان در بازیهای آسیایی حضور خواهند داشت و طبیعی است که با این اتفاق، انتظارات جامعه از گلف افزایش پیدا کند.
رئیس فدراسیون گلف درباره وضعیت زیرساختها نیز گفت: زمین استاندارد گلف به حدود ۶۰ تا ۷۰ هکتار وسعت نیاز دارد و مجموعه آیلند پس از ۲۰ سال تلاش بخش خصوصی، حدود هشت هکتار چمن استاندارد در اختیار دارد. امیدواریم با واگذاری و تجهیز زمین گلف مجموعه انقلاب تهران، شرایط زیرساختی کشور بهبود پیدا کند.
وی ادامه داد: برای آمادهسازی تیمهای ملی، اردوهای داخلی و خارجی برگزار کردهایم و پس از اردوی ترکیه، در حال بررسی برگزاری اردو در ژاپن پیش از بازیهای آسیایی هستیم تا ملیپوشان زودتر با شرایط آبوهوایی و محیط مسابقات تطبیق پیدا کنند.
عزیزی خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی ناگویا میتواند نقطه عطفی برای گلف ایران باشد و امیدواریم پس از این رقابتها، با جذب حامیان مالی بیشتر و ادامه برنامههای توسعهای، شاهد رشد مضاعف این رشته باشیم.