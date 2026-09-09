معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تداوم هماهنگی با تولیدکنندگان لوازم خانگی به منظور حفظ انضباط قیمتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای این سازمان، با اشاره به رصد مستمر وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌ها و انجمن‌های مرتبط در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و موضوعات مرتبط با وضعیت بازار و قیمت محصولات در جلسات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: طی جلساتی با حضور انجمن و جمعی از تولیدکنندگان، وضعیت بازار، شرایط تولید و موضوعات مرتبط با قیمت محصولات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و موارد مرتبط، حسب ضرورت، در کارگروه تنظیم بازار مطرح خواهدشد.

شانیان تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر شده است تولیدکنندگان از هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیند و اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح خودداری کنند و تغییرات قیمتی در چارچوب ضوابط و تصمیمات مراجع مربوطه انجام شود.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت تأکید کرد: رویکرد این سازمان، رصد مستمر بازار و رعایت ضوابط قیمتی با هدف ایجاد انضباط در بازار، پیشگیری از افزایش‌های غیرمنطقی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در کنار توجه به شرایط و الزامات تولید است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان گفت: در جلسات برگزارشده، موضوعاتی از جمله تأمین ارز، مشکلات حمل‌ونقل و چالش‌های تأمین مواد اولیه از قبیل ورق‌های فولادی و مواد پتروشیمی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسائل و موانع موجود، حسب مورد، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

شانیان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای واردشده بر بخش تولید، رویکرد سازمان حمایت، ضمن تأکید بر تأمین کافی کالا و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار، بر رعایت ضوابط قیمتی و ایجاد تعادل میان استمرار تولید و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان استوار است.

برچسب ها: لوازم خانگی ، سازمان حمایت
خبرهای مرتبط
ارزیابی ۴ تا ۶ ماهه بنگاه‌ها برای دریافت جایزه ملی کیفیت+ فیلم
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شرایط فروش ۸ محصول ایران خودرو اعلام شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
آغاز عرضه اوراق سلف سکه از امروز؛ ورود به بازار سکه با کمتر از ۲۵۰ هزار تومان
کشف ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز از ابتدای سال
دستاورد تازه «ارکان سازه» در تلفیق فناوری، مدیریت و اجرای فشرده پروژه‌های ملی
از نحوه خرید تا شرایط تحویل فیزیکی اوراق سلف موازی سکه طلا
تحریم‌های آمریکا صنعت هوانوردی ایران را متوقف نمی‌کند
تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم
افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت ۶۰ هزار درخواست کارت سوخت در دو روز/ امکان دریافت کارت سوخت یک‌روزه با ثبت درخواست در سامانه
آخرین اخبار
توقف کامیون‌ها و کمبود کانتینر یخچالی قیمت محصولات را افزایش می‌دهد
چرخش نقدینگی در بورس؛ فلزی‌ها، نفتی‌ها و غذایی‌ها در کانون توجه
۶ فرودگاه کشور در مسیر واگذاری به بخش خصوصی
علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟/ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده
کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۸ شهریور
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی ابرازی اشخاص حقوقی عملکرد سال ۱۴۰۴
واحد‌های دارای سابقه استخراج رمزارز مشمول حذف یارانه انرژی می‌شوند
اعزام تیم فنی و ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث به مناطق سیل‌زده مازندران و گیلان
دستاورد تازه «ارکان سازه» در تلفیق فناوری، مدیریت و اجرای فشرده پروژه‌های ملی
 صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
اصلاح نظام خرید گندم در دستور کار است
ثبت سفارش واردات گندم آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحریم‌های آمریکا صنعت هوانوردی ایران را متوقف نمی‌کند
تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم
سقف تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
از نحوه خرید تا شرایط تحویل فیزیکی اوراق سلف موازی سکه طلا
واگذاری زمین به بیش از ۱۶۸ هزار مشمول قانون جوانی جمعیت
شرایط فروش ۸ محصول ایران خودرو اعلام شد
در بازار میوه و صیفی چه می گذرد؟/ بازار میوه های نوبرانه پاییز متعادل است
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هفته آینده پذیره‌نویسی می‌شود
کشف ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز از ابتدای سال
طرح جامع مسکن کشور بررسی شد
خشکسالی و وابستگی به واردات نهاده، تولید گوشت قرمز را تحت فشار قرار داده است
ثبت ۶۰ هزار درخواست کارت سوخت در دو روز/ امکان دریافت کارت سوخت یک‌روزه با ثبت درخواست در سامانه
آغاز عرضه اوراق سلف سکه از امروز؛ ورود به بازار سکه با کمتر از ۲۵۰ هزار تومان
قراردادهای مهم اقتصادی میان ایران و روسیه نهایی شد/ پیگیری موانع تجاری و مالی در تهران
مقابله با بیابان زایی، محدود به کشور‌های دارای مناطق خشک نیست