باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت نفت عراق میگوید یک نفتکش حامل نفت کوره که توسط شرکت نفتکشهای عراق اجاره شده بود، در آبهای سرزمینی این کشور از سوی «منبعی ناشناس» هدف قرار گرفته و در نتیجه، آسیب جزئی دیده است.
در همین حال، این حادثه هیچ کشته یا زخمی در میان خدمه نفتکش بر جا نگذاشته و هیچگونه نشت سوختی نیز رخ نداده است.
این وزارتخانه اعلام کرد مقامات عراقی در حال تحقیق درباره حادثه هستند تا مبدا حمله مشخص شود.
پیشتر، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داده بود که این حادثه در جنوبشرقی «الفاو» رخ داده است؛ شبه جزیرهای که در منتهیالیه جنوب شرقی عراق واقع شده است.
منبع: بریکینگ نیوز