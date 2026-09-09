مصرف قرص آسپرین اگرچه برای سلامت قلب مفید است، اما استفاده از آن برای طولانی مدت می‌تواند با خطراتی همراه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک داروساز در مورد خطرات مرتبط با مصرف طولانی مدت آسپرین هشدار داده و خاطرنشان کرده است که این دارو - که توسط میلیون‌ها نفر برای جلوگیری از لخته شدن خون و برخی بیماری‌های قلبی استفاده می‌شود - در برخی موارد می‌تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند.

در ویدئویی که در تیک تاک منتشر شده است، داروساز راج پاتل اظهار داشت که آسپرین، علیرغم فواید پزشکی شناخته شده‌اش در صورت استفاده برای هدف مناسب و با دوز صحیح، می‌تواند بر معده و خون تأثیر بگذارد.

پاتل توضیح داد که مصرف طولانی مدت آسپرین ممکن است خطر زخم معده و خونریزی داخلی را افزایش دهد و به دلیل از دست دادن خون منجر به کاهش سطح آهن خون شود. در موارد نادر، خونریزی مغزی ممکن است رخ دهد، به ویژه در افرادی که این دارو را برای مدت طولانی مصرف می‌کنند.

وی افزود که آسپرین بر توانایی لخته شدن خون تأثیر می‌گذارد. در حالی که این امر در موارد خاص آن را برای کاهش خطر لخته شدن مفید می‌کند، می‌تواند منجر به افزایش کبودی و خونریزی طولانی مدت نیز شود.

این هشدار‌ها با اطلاعات سرویس بهداشت ملی بریتانیا (NHS) همسو است، که خاطرنشان می‌کند آسپرین گاهی اوقات می‌تواند عوارض جانبی جدی - هرچند نادر - ایجاد کند. این عوارض شامل زخم معده یا خونریزی داخلی معده - که ممکن است به صورت درد شکم، استفراغ خونی یا دفع مدفوع سیاه ظاهر شود - و همچنین تنگی نفس و واکنش‌های آلرژیک شدید است.

بسیاری از کاربران تیک تاک به اظهارات پاتل پاسخ دادند و برخی از آنها تجربیات خود را در مورد مشکلات معده یا کمبود آهن پس از سال‌ها مصرف آسپرین به اشتراک گذاشتند. با این حال، این روایت‌های شخصی ثابت نمی‌کند که آسپرین علت مستقیم این بیماری‌ها بوده است.

کارشناسان بر اهمیت عدم قطع خودسرانه آسپرین - به ویژه برای افرادی که آن را برای جلوگیری از لخته شدن خون یا پس از جراحی قلب مصرف می‌کنند - تأکید می‌کنند و تأکید دارند که قبل از تغییر دوز یا توقف مصرف، باید با پزشک مشورت شود.

منبع: Mirror

برچسب ها: سلامت قلب ، قرص آسپرین ، لختگی خون ، کمبود آهن
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