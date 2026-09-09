باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- طبق تحلیل‌های منتشر شده توسط زیک هاسفادر، دانشمند اقلیم‌شناس و بن نول، داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین دمای جهانی در آگوست ۲۰۲۶ به ۱.۶۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن رسید و از رکورد قبلی ثبت شده در آگوست ۲۰۲۴، ۰.۱۴ درجه سانتیگراد پیشی گرفت. رطوبت جوی نیز به بالاترین سطح خود از زمان شروع اندازه‌گیری‌ها در سال ۱۹۴۰ رسید و عمق آب قابل بارش به ۲.۷۴ سانتی‌متر رسید.

تحلیل‌ها این دو رکورد را به دو عامل اصلی نسبت دادند: گرمایش ناشی از فعالیت‌های انسانی و بازگشت فوق‌العاده شدید پدیده ال نینو. مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ال نینو در دسامبر آینده به اوج خود خواهد رسید و دمای اقیانوس آرام ۴ درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول افزایش می‌یابد - که به طور بالقوه آن را به قوی‌ترین رویداد ثبت شده تبدیل می‌کند. این شرایط، رویداد‌های شدید آب و هوایی را در مناطق مختلف جهان تشدید کرده است.

دانشمندان این پدیده را از طریق اثر «گسترش اسفنج جوی» توضیح می‌دهند: با افزایش دما، تبخیر آب از سطح زمین افزایش می‌یابد و جو ظرفیت نگهداری ۷٪ رطوبت اضافی را برای هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دما به دست می‌آورد. این رطوبت، به نوبه خود، به عنوان یک گاز گلخانه‌ای عمل می‌کند که دما را بیشتر افزایش می‌دهد - و یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کند که توسط ال نینو تقویت می‌شود.

بر اساس این داده‌ها، هاسفادر احتمال ۷۵ درصدی را تخمین می‌زند که سال ۲۰۲۶ گرم‌ترین سال ثبت شده خواهد بود، در حالی که نول پیش‌بینی می‌کند که سطح رطوبت تا سال ۲۰۲۷ همچنان رکوردشکنی خواهد کرد، کما اینکه افزایش قابل توجه را برای بارندگی‌های شدید در زمستان پیش رو در سراسر آمریکا، اروپا، شرق آسیا و آمریکای جنوبی شاهد خواهیم بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی و ال نینو، فراوانی رویداد‌های شدید آب و هوایی را در ماه‌های آینده، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی قرار دارند، افزایش خواهد داد.

منبع: روسیا الیوم