افزایش مبادلات تجاری از طریق دریای کاسپین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس با اشاره به اینکه همکاری توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با روسیه فرصتی برای کاهش آثار تحریمها و محدودیتهای خارجی است گفت: ایران باید با فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی، بانکی و سرمایهگذاری مشترک، مسیرهای تجارت خارجی خود را متنوع کند تا فشار بر یک مسیر نتواند جریان اقتصادی کشور را مختل کند.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، بهویژه کشورهایی که از ظرفیت و اراده لازم برای همکاری با ایران برخوردارند، یک ضرورت جدی است و روسیه از جمله کشورهایی است که میتوان مناسبات اقتصادی با آن را وارد مرحله جدیدی کرد.
وی افزود: این سفر باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و با هدف دستیابی به نتایج عملیاتی دنبال شود؛ به این معنا که خروجی مذاکرات تنها در سطح تفاهم و گفتوگو باقی نماند و در نهایت به افزایش سرمایهگذاریهای مشترک، توسعه تجارت، تسهیل مبادلات مالی و ایجاد مسیرهای جدید برای صادرات و واردات کشور منجر شود.
حاجیدلیگانی با تأکید بر ظرفیتهای موجود برای سرمایهگذاری مشترک میان ایران و روسیه گفت: دو کشور در حوزههای مختلف اقتصادی ظرفیتهای قابل توجهی دارند که میتوان آنها را در قالب پروژههای مشترک فعال کرد. استفاده از این ظرفیتها علاوه بر کمک به رشد تولید و اشتغال، میتواند وابستگی ایران به مسیرهای محدود تجاری را کاهش دهد و قدرت مانور اقتصادی کشور را افزایش دهد.
وی یکی از محورهای مهم همکاری میان دو کشور را توسعه روابط بانکی دانست و تصریح کرد: تجارت پایدار بدون ایجاد سازوکارهای مناسب برای نقلوانتقال پول امکانپذیر نیست. بنابراین لازم است تقویت ارتباطات بانکی، ایجاد روشهای مطمئن برای تسویه مبادلات و استفاده از ظرفیتهای پولی دو کشور در مذاکرات اقتصادی با روسیه بهصورت جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: هر اندازه مسیرهای مالی و تجاری ایران متنوعتر شود، اثرگذاری تحریمها و محدودیتهای خارجی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. فعالان اقتصادی باید بتوانند در شرایط فشار خارجی، مسیرهای مطمئن و کمهزینهای برای تجارت در اختیار داشته باشند و نباید اجازه دهیم محدودیتهای مالی، تجارت کشور را با اختلال مواجه کند.
حاجیدلیگانی با اشاره به اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: ایران و روسیه از موقعیت جغرافیایی مهمی برخوردارند و باید از این ظرفیت برای توسعه کریدورهای ترانزیتی استفاده شود. مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی میتوانند ارتباط ایران را با بازارهای روسیه، آسیای میانه و سایر کشورهای منطقه تقویت کنند و در کاهش آسیبپذیری کشور در برابر محدودیتهای دریایی نقش داشته باشند.
وی افزود: وقتی تجارت خارجی کشور به یک یا چند مسیر خاص وابسته نباشد، فشار بر یک مسیر نمیتواند جریان تجارت ایران را متوقف کند. از این رو توسعه کریدورهای ترانزیتی و اتصال ظرفیتهای حملونقلی ایران به روسیه و کشورهای آسیای میانه، علاوه بر اهمیت اقتصادی، از منظر راهبردی نیز حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس با تأکید بر ظرفیتهای دریای کاسپین گفت: دریای کاسپین میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه مناسبات اقتصادی ایران و روسیه تبدیل شود. باید از ظرفیت بنادر شمالی، حملونقل دریایی و شبکه ارتباطی این منطقه برای افزایش مبادلات تجاری استفاده کنیم و در کنار آن، موضوع تدوین و تثبیت رژیم حقوقی دریای کاسپین نیز با حفظ منافع ملی کشور با جدیت دنبال شود.
حاجیدلیگانی ادامه داد: اگر بتوانیم مسیرهای تجاری ایران را از جنوب تا شمال و از طریق کشورهای منطقه به بازارهای روسیه و آسیای میانه متصل کنیم، یک ظرفیت مهم برای خنثیسازی فشارهای خارجی ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، محدود کردن یک مسیر نمیتواند تمام تجارت کشور را تحت تأثیر قرار دهد و اقتصاد ایران از انعطاف بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای استفاده از این ظرفیتها باید موانع داخلی نیز برطرف شود، گفت: همه مشکلات تجارت خارجی ناشی از تحریم نیست. در برخی موارد، بروکراسی، ضعف هماهنگی میان دستگاهها، مشکلات گمرکی، بانکی و حملونقلی نیز به مانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی تبدیل میشود. دستگاههای مسئول باید این موانع را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.