رژیم صهیونیستی در بحبوحه فشار غرب، بررسی ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را در دستور کار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک کمیته کابینه اسرائیل قرار است تنها چند ساعت پس از اعلام برنامه ۱۲ کشور غربی برای محدود کردن تجارت کالاهای شهرکهای اسرائیلی، طرح ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی کند.
کمیته فرعی شهرکسازی در اداره مدنی اسرائیل روز چهارشنبه سه طرح شهرکسازی را بررسی میکند. به گفته سازمان اسرائیلی «بیمکوم» که با گسترش شهرکها مخالف است، این سه طرح در مجموع شامل ۷۴۷ واحد در مناطق «یِتاو غرب»، «ماعوز» و «عادی عاد» است.
یکی از مهمترین طرحها مربوط به ایجاد شهرک «یتاو غرب» در دره اردن است. این طرح شامل ساخت ۲۸۱ واحد مسکونی در نزدیکی منطقهای است که جامعه فلسطینی «رأس عین العوجا» در آن زندگی میکرد. ساکنان این منطقه از زمینها برای کشاورزی و چرای دام استفاده میکردند.
بیمکوم میگوید رأس عین العوجا تا پیش از خروج اجباری ساکنانش در اواخر ژانویه، بزرگترین جامعه دامدار فلسطینی در کرانه باختری بود. این سازمان علت خروج آنها را «خشونت و فشار مستمر» از سوی شهرکنشینان عنوان کرده است.
دو طرح دیگر شامل ۹۹ واحد در شهرک «ماعوز» در منطقه جنین و ۳۶۷ واحد در «عادی عاد» در منطقه رامالله است. اسرائیل در مه ۲۰۲۵ این دو پایگاه را بهعنوان شهرکهای مستقل به رسمیت شناخته بود.
رژیم بنیامین نتانیاهو میگوید از زمان روی کار آمدن در اواخر ۲۰۲۲، ایجاد ۱۰۴ شهرک جدید و ۱۶۰ پایگاه کشاورزی در کرانه باختری را تصویب کرده است.
طبق آمار فلسطینی، حدود ۷۵۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در ۱۵۶ شهرک و ۳۶۰ پایگاه در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، زندگی میکنند.
جامعه بینالمللی شهرکسازی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را مغایر با حقوق بینالملل میداند.
منبع: آناتولی