باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در شورای آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های استان تهران که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی مدیریت استان در دو سال اخیر، تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و جبران کمبود‌های زیرساختی بوده و در این مسیر، ظرفیت دستگاه‌های مختلف، شهرداری‌ها، نهاد‌ها و خیران برای شتاب‌بخشی به نهضت مدرسه‌سازی به میدان آمده است.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری‌های استان تهران در احداث مدارس، افزود: برای نخستین بار، شهرداری‌ها در ساخت بیش از ۵۰ مدرسه وارد عمل شده‌اند که بخشی از این پروژه‌ها تکمیل و تحویل شده و بخش دیگری نیز در مراحل اجرا قرار دارد و استمرار این هم‌افزایی می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود‌های فضای آموزشی استان را جبران کند.

استاندار تهران بر اجرای دقیق تکالیف قانونی سازندگان و انبوه‌سازان در تأمین سرانه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: بارگذاری‌های جدید شهری نباید بدون پیش‌بینی مدرسه و سایر خدمات مورد نیاز جمعیت انجام شود و شهرداری‌ها باید در مراحل صدور پروانه و پایان‌کار بر اجرای تکالیف مربوط به تأمین فضا‌های آموزشی نظارت کنند و اطلاعات لازم نیز در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا تعهدات قانونی به صورت مستمر قابل پیگیری باشد.

معتمدیان ادامه داد: اگر این تکالیف همزمان با اجرای پروژه‌های ساختمانی محقق شود، بخش مهمی از نیاز‌های آموزشی بدون تحمیل هزینه مضاعف به دولت تأمین خواهد شد و از انباشت کمبود‌ها در سال‌های آینده جلوگیری می‌شود.

وی در ادامه، در کنار توسعه فضا‌های آموزشی بر ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و گسترش خدمات مشاوره‌ای و پیشگیرانه برای دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: شرایط خاص اجتماعی و جمعیتی استان تهران ایجاب می‌کند که موضوع آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با حساسیت و تمرکز بیشتری دنبال شود.

استاندار تهران همچنین بر تقویت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مدارس و استفاده از ظرفیت علما و نهاد‌های فرهنگی برای توسعه نماز جماعت در مدارس تأکید کرد.

معتمدیان با اشاره به ارتقای ۹ پله‌ای سرانه فضای آموزشی استان و رسیدن رتبه ۲۸ به ۱۹ و نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: استان تهران از نظر فضای آموزشی و تأمین نیروی انسانی برای بازگشایی مدارس در اول مهر آمادگی دارد و هیچ دستگاه خدمات‌رسانی حق ندارد به دلیل مطالبات یا مسائل اداری، انشعابات مدارس را قطع کند. چنانچه در نقطه‌ای چنین مشکلی وجود داشته باشد، موضوع باید بلافاصله به مدیریت استان منعکس شود تا پیش از بازگشایی مدارس تعیین تکلیف شود.

وی همچنین خواستار بازگرداندن مدارسی شد که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند و افزود: این فضا‌های آموزشی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند و در مواردی که با چالش مواجه هستند دستگاه مربوطه موضوع را برای تأمین فضای جایگزین و حل مسئله به استان اعلام کند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، تجهیز هنرستان‌ها و تقویت مهارت‌آموزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه، تجهیزات هنرستان‌های استان باید متناسب با نیاز‌های آموزشی و بازار کار ارتقاء یابد.

معتمدیان در پایان، تمرکززدایی در مدیریت مسائل آموزشی شهر تهران را ضروری دانست و افزود: با توجه به وسعت و جمعیت پایتخت، بخشی از امور جاری و مسائل مناطق باید در سطوح منطقه‌ای حل‌وفصل شود تا شورای آموزش و پرورش بر سیاست‌گذاری، تصمیمات کلان و رفع موانع اصلی تمرکز بیشتری داشته باشد.

منبع: استانداری تهران