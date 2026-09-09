شرکت هوش مصنوعی OpenAI راه حل یک معمای ریاضی ۲۰۰ ساله را تنها در ۸۸ ساعت کشف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- OpenAI، توسعهدهندهی ربات چت ChatGPT، اعلام کرده است که با موفقیت مسئلهی ناویه-استوکس - یکی از هفت چالش ریاضی که از بزرگترین معماهای حوزهی ریاضیات محسوب میشود - را حل کرده است.
این شرکت میلیونها دلار در این تلاش سرمایهگذاری کرده است. با این حال، این اعلام به سرعت جنجال گستردهای را برانگیخت، پس از آنکه تریستان باکمستر، ریاضیدان و استاد دانشگاه نیویورک، OpenAI را به تسریع کار خود بر روی این مسئله متهم کرد، زیرا متوجه شد که او و یکی دیگر از محققان شرکت رقیب، آنتروپیک، در آستانهی اعلام موفقیت خود هستند.
باکمستر نگرانیهای بیشتری را در مورد ذخیرهی تحقیقات در حال انجام خود در مدل "Codex" OpenAI - که برای نوشتن کد کامپیوتری استفاده میشود - مطرح کرد که میتواند به طور بالقوه کار را برای تیم OpenAI قابل مشاهده کند.
با این وجود، باکمستر توضیح داد که نمیداند مدل OpenAI چه کاری انجام داده یا چگونه آن را انجام داده است، و همچنین نمیداند که آیا دادههای آنها واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر. او تأکید کرد که کسی را به انجام کار خلاف متهم نمیکند.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سهشنبه، سباستین بوبک، محقق، استفاده شرکت از کار محققان یا دسترسی به مطالب به اشتراک گذاشته شده با سرورهای OpenAI را تکذیب کرد. با این حال، او اذعان کرد که شرکت نمیتواند این احتمال را رد کند که دادههای حاصل از استفاده محققان از محصولاتشان «به بهبود مدلهای ما کمک کرده است».
OpenAI اظهار داشت که با استفاده از یک سیستم داخلی قدرتمندتر از آخرین مدل GPT-۶ Astra خود، به حل مسئله Navier-Stokes پرداخته است. تقریباً ۱۰۰۰۰ عامل هوش مصنوعی - سیستمهایی که قادر به انجام وظایف به صورت خودکار هستند - به طور همزمان روی این مشکل کار کردند و در ۸۸ ساعت به یک راه حل رسیدند. محققان در یک پست وبلاگ نوشتند: هدف اصلی ما توانمندسازی دانشمندان برای توسعه تحقیقات و فناوری است که به نفع همه بشریت باشد و ما معتقدیم که مهم است جهان را در مورد سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و انتظارات از مدلهای آینده مطلع نگه داریم.
جزئیات و اهمیت این مسئله ریاضی
مسئله ناویه-استوکس شامل مجموعهای از معادلات دیفرانسیل است که در قرن نوزدهم (بهطور خاص در سال ۱۸۲۲) توسط دانشمند فرانسوی، کلود-لویی ناویه، و دانشمند ایرلندی، جورج گابریل استوکس، فرموله شدند. این معادلات حرکت سیالاتی مانند آب، هوا و روغن را توصیف میکنند. آنها در زمینههای حیاتی متعددی، از پیشبینی آب و هوا و طراحی هواپیما و کشتی گرفته تا مطالعه جریانهای اقیانوسی و درک جریان خون در رگهای خونی، ضروری هستند.
چالش در این واقعیت نهفته است که دانشمندان نمیدانند آیا معادلات ناویه-استوکس تحت همه شرایط صادق هستند یا ممکن است از کار بیفتند و منجر به سرعتهای بینهایت شوند. این چالش خاص، «مسئله ناویه-استوکس» را تشکیل میدهد که به دنبال اثبات وجود یک راهحل روان و جهانی برای معادلات است. با این حال، راهحل OpenAI نشان میدهد که معادلات ممکن است تحت شرایط خاصی - ایجاد سرعتهای بینهایت در پدیدهای به نام "انفجار" - شکست بخورند - نتیجهگیریای که مدل GPT-۶ Astra تقریباً ۱۷ ساعت طول کشید تا آن را تأیید کند.
ریاضیدانانی که هر یک از هفت مسئله جایزه هزاره را حل کنند، جایزهای یک میلیون دلاری از موسسه ریاضیات Clay دریافت میکنند. با این حال، OpenAI - که در حال آماده شدن برای عرضه اولیه سهام (IPO) با ارزش بالقوه تا ۱ تریلیون دلار است - اعلام کرد که قصد ندارد این جایزه را مطالبه کند. این نقض امنیتی در حالی رخ میدهد که OpenAI پس از دورهای از نگرانی در مورد ایمنی فناوریهای خود - به ویژه پس از نقض امنیتی مربوط به یک پلتفرم شخص ثالث در ژوئیه گذشته - به دنبال بهبود وجهه خود است. این حادثه باعث شد سناتورهای آمریکایی هفته گذشته خواستار ممنوعیت دائمی توسعه سیستمهای هوش مصنوعی "فوق هوشمند" شوند که قادر به عملکرد بهتر از انسانها در تمام وظایف شناختی هستند.
منبع: گاردین