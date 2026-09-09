یک فروند بالگرد اطفای حریق با ظرفیت حمل ۴ تن آب به ناوگان مدیریت بحران گیلان ملحق و در پایگاه امدادی چمخاله لنگرود مستقر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین الحاق بالگرد اطفای حریق هوایی به ناوگان مدیریت بحران استان گیلان، امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه) با حضور استاندار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در چمخاله برگزار شد.

این بالگرد با قابلیت حمل ۴ تن آب، برای مهار سریع‌تر آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی، پشتیبانی هوایی از عملیات امدادی و افزایش سرعت واکنش در حوادث و بحران‌ها در گیلان مستقر شده است.

استقرار این ظرفیت هوایی به ویژه برای مناطقی که دسترسی زمینی به آنها دشوار یا زمان‌بر است، امکان انتقال سریع‌تر نیرو و تجهیزات و انجام عملیات امدادی را فراهم می‌کند.

دو سوم گیلان جنگل و مرتع است

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی استان گفت: حدود دو سوم مساحت گیلان را جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد و با توجه به احتمال وقوع آتش‌سوزی در این عرصه‌ها، برخورداری استان از ظرفیت هوایی اطفای حریق یک ضرورت بود.

او افزود: استقرار این بالگرد می‌تواند زمان واکنش به حریق‌های احتمالی را کاهش دهد و امکان دسترسی سریع‌تر به مناطق جنگلی و صعب‌العبور را فراهم کند.

استاندار گیلان با اشاره به ایجاد پایگاه امداد و نجات در این منطقه طی سال‌های گذشته تصریح کرد: اکنون با استقرار بالگرد اطفای حریق، ظرفیت عملیاتی این پایگاه افزایش یافته و امکان پشتیبانی هوایی از عملیات مدیریت بحران فراهم شده است.

به گفته حق‌شناس، کارکرد این بالگرد تنها به اطفای حریق محدود نیست و در حوادث طبیعی از جمله سیل و سایر شرایط بحرانی نیز می‌تواند برای امدادرسانی، انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی از عملیات مورد استفاده قرار گیرد.

پایگاه امدادی چمخاله؛ ظرفیتی فرا استانی برای امداد و نجات کشور

او موقعیت پایگاه چمخاله در شرق استان را یکی از مزیت‌های این مجموعه دانست و گفت: استقرار ظرفیت هوایی در این منطقه، امکان اعزام سریع‌تر به نقاط مختلف استان را فراهم کرده و می‌تواند زمان رسیدن امکانات امدادی به مناطق حادثه‌دیده را کاهش دهد.

حق‌شناس همچنین با قدردانی از سازمان مدیریت بحران کشور، اداره‌کل مدیریت بحران استان، جمعیت هلال احمر گیلان و نمایندگان استان برای تقویت این مجموعه افزود: ظرفیت پایگاه چمخاله فراتر از عملیات استانی است و می‌توان از آن در حوزه آموزش مدیریت بحران و ارتقای مهارت نیرو‌های امدادی کشور نیز استفاده کرد.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیلان و ظرفیت‌های این پایگاه تصریح کرد: توسعه این مجموعه در آینده می‌تواند زمینه همکاری‌های آموزشی و تخصصی با کشور‌های منطقه را نیز فراهم کند.

بالگرد اطفای حریق مستقر شده در چمخاله با ظرفیت حمل ۴ تن آب، از این پس به عنوان بخشی از توان عملیاتی مدیریت بحران گیلان، برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی، امدادرسانی در حوادث و پشتیبانی هوایی از عملیات‌های مدیریت بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان