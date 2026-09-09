ماموران پلیس خوزستان موفق به کشف ماینر و سوخت قاچاق و دستگیری سارقان و عاملان تیراندازی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: در پی وقوع سرقت مسلحانه تلفن همراه در سطح شهرستان، موضوع بلافاصله به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با کار تخصصی و اقدامات پلیسی ۲ سارق را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس تاکنون به یک فقره سرقت مسلحانه، یک فقره سرقت به عنف و یک فقره سرقت عادی تلفن همراه اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

انهدام باند سارقان باغات و اماکن خصوصی در دزفول

سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات با شیوه و شگرد مشخص در سطح شهرستان، دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با استفاده از تسلط اطلاعاتی خود و تحلیل شیوه و شگرد سرقت از باغات سطح شهرستان، موفق شدند هویت و محل اختفای ۳ سارق مرتبط را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیات‌های جداگانه، منسجم و غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه و یک دستگاه خودروی به‌کاررفته در سرقت‌ها از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: سارقان دستگیرشده در تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده پلیس، به ۱۵ فقره سرقت از باغات این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا در پایان با اشاره به سوابق کیفری متهمان اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در هویزه

سرهنگ مالک حزبائی در فرمانده انتظامی شهرستان هویزه گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با افراد سودجویی که با استفاده از دستگاه‌های ماینر به دلیل مصرف بالای برق باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شوند، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیرقانونی فردی در زمینه استخراج رمزارز دیجیتال در یک منزل مسکونی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات لازم و تأیید صحت موضوع، به همراه کارکنان اداره برق در بازرسی از منزل مذکور، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه کارشناسان ارزش استخراج‌ کننده‌های رمزارز دیجیتال را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کشف ۶ دستگاه بی‌سیم و شوکر برقی در یک کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز در اهواز

سرهنگ محمدحسن محمدوند رئیس نظارت بر اماکن عمومی استان خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح نظارت و ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد در سطح شهرستان اهواز، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی و همراهی نماینده دادستانی و عوامل کلانتری ۱۹ فرماندهی انتظامی اهواز، یک واحد کمپ ترک اعتیاد را به دلیل فعالیت غیرمجاز مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: با توجه به تخلفات احرازشده و تکرار جرم از سوی متصدیان، این کمپ بلافاصله پلمب و ۲ نفر از متصدیان آن دستگیر شدند.

سرهنگ محمدوند ادامه داد: در بازرسی از این مرکز غیرمجاز، ۶ دستگاه بی‌سیم، یک دستگاه شوکر برقی و یک قبضه کلت فندکی کشف شد.

رئیس نظارت بر اماکن عمومی استان خوزستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند و اقدامات تکمیلی در خصوص برخورد با مراکز مشابه همچنان ادامه دارد.

کشف گازوئیل قاچاق در هویزه

سرهنگ مالک حزبائی گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و حین گشت‌زنی، مأموران کلانتری ۱۱ ایثار شهرستان هویزه در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان که در محورهای مواصلاتی شهرستان در حال تردد بود، مشکوک شدند.

وی افزود: در همین راستا خودروی مذکور متوقف شد که در بررسی از خودرو مقدار ۲ هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف‌شده را بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

کشف ماینر غیرمجاز در بهبهان

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج‌گر ارز دیجیتال به صورت غیرمجاز در یک منزل مسکونی در شهرستان بهبهان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی بامپ قضائی به محل شناسایی‌شده اعزام شدند و در بازرسی از مکان مذکور، ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است، عنوان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند، از شهروندان خواست: در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

دستگیری عاملان تیراندازی در شهرستان خرمشهر

سرهنگ علی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به جرح ۸ نفر از شهروندان در اردیبهشت ماه سال جاری، شناسایی عاملان اصلی در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفته که در این رابطه تعداد ۸ نفر دستگیر و ۲ نفر از عوامل اصلی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات گسترده و رصد اطلاعاتی محل‌های تردد و اختفای آن‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم پلیسی هر ۲ نفر را دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در ادامه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف بکار رفته در درگیری کشف و متهمان پس از تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شدند.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

انهدام شبکه توزیع قرص غیرمجاز در عملیات ویژه پلیس خوزستان

سرهنگ سیروس نوروزی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فنی فضای مجازی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شدند شبکه‌ای را که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در زمینه فروش غیرقانونی مواد روان‌گردان فعالیت می‌کرد، را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اخذ مجوز قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس در ۳ نقطه جداگانه به‌صورت هماهنگ وارد عمل شدند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان ادامه داد: در نتیجه این عملیات ۶ متهم بازداشت و در بازرسی از محل‌های شناسایی‌شده، تعداد ۶۲ هزار قرص‌های غیرمجاز و داروهای لاغری حاوی ماده آمفتامین کشف شد.

سرهنگ نوروزی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مرجع قضائی داده شدند.

وی در پایان تأکید کرد: عملیات پلیسی برای شناسایی سایر اعضای این شبکه و حلقه‌های وابسته همچنان ادامه دارد و از شهروندان تقاضا داریم هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

دستگیری سارقان منزل و طلاجات در اندیمشک

سرهنگ سید شمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و طلاجات در سطح شهرستان اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، ۲ سارق را در این رابطه شناسایی و در یک عملیات ضربتی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک در ادامه بیان داشت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت منزل و طلاجات در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، اظهار داشت: افزایش احساس امنیت مردم مهم‌ترین دغدغه پلیس است لذا از شهروندان عزیز تقاضا داریم

ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت، موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان