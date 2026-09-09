باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بورس انرژی ایران، در مراسم نشست هم‌اندیشی بورس انرژی در حوزه نفت، با تشریح ظرفیت‌های بازار سرمایه در حوزه حامل‌های انرژی، «گواهی سپرده» را یکی از ابزار‌های قابل استفاده برای ایجاد سازوکاری شفاف و مدیریت‌شده در بازار اعلام کرد.

محمد نظیفی با اشاره به اهمیت موضوع بنزین در شرایط کنونی گفت: یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند بدون ایجاد حواشی، مسیر تازه‌ای برای حل بخشی از مسائل این حوزه در اقتصاد کشور ایجاد کند، استفاده از گواهی سپرده بنزین است.

او افزود: اگر قرار نباشد دولت یا حاکمیت به‌تنهایی مسئول تعیین قیمت باشد، می‌توان کشف قیمت را به صورت مدیریت شده به بخش خصوصی و فعالان بازار واگذار کرد و گواهی سپرده بنزین می‌تواند ابزار مناسبی برای تحقق این هدف باشد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به امکان پذیرش انبار‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بورس انرژی گفت: با پذیرش این انبارها، امکان آن فراهم می‌شود که بخشی از توزیع بنزین از طریق سازوکار‌های بازار انجام شود؛ موضوعی که لزوماً به معنای اجرای سیاست اصلاح قیمتی، ایجاد شوک در قیمت‌ها یا رهاسازی کامل قیمت نیست.

منبع: بورس