باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران اعلام شد.
هفته هفتم
پنجشنبه ۱۹ شهریور
استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹
موعود بنیادی فر-علیرضا ایلدروم-محمد هاشمی نسب-رسول اولیایی- ناظر: سعید علیرنژادیان
Var:میثم حیدری- ریحانه شیرازی
شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹
فرهاد امینی-دانیال باشنده-یعقوب حجتی-مهدی جبرئیلی- ناظر: حسین طالقانی
Var: امیر عرب براقی- رضا مرادی
استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹
وحید کاظمی-علیرضا مرادی- امین زاهدی-حسین امیدی- ناظر: محمدرضا ابوالفضلی
Var: مرتضی منصوریان- میثم صفاری- اپراتور تصاویر: حسام آهنگری
شنبه ۲۱ شهریور
ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹
احمد محمدی-رضا حیدری-امین قدیری- مسعود حقیقی-ناظر: اسماعیل صفیری
Var: موعود بنیادی فر-بهمن عبدالهی
صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰
سید رضا مهدوی- فرهاد مروجی-مهران مصطفوی-فرزاد منصوری-ناظر: اکبر بخشی زاده
Var: امیر ایار-هادی علی نیافرد
یکشنبه ۲۲شهریور
خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹
بیژن حیدری- وحید سیفی-علیرضا ممبنی-میثم عباسپور-ناظر: یداله جهانبازی
Var: حسین زمانی-مصطفی بینش
مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹
امیر عرب براقی-امیر محمد داود زاده-حامد صفایی-حسین اسماعیلی-ناظر: حسین نجاتی
Var: سید حسین حسینی-علیرضا ایلدروم
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹
حسن اکرمی-محمد علی پورمتقی-مرتضی سلمان نژاد-حسین گنج خانی-ناظر: حسن ظهیری
Var: کیوان علیمحمدی-شاهین یزدانی
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰
کوپال ناظمی-علی احمدی- حسین بهوندی-مهدی انصاری نژاد-ناظر: مسعود مرادی
Var:احسان اکبری-محمد علی صلاحی