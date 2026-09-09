تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین تایپه می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس روز‌های پنج شنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری خواهد شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۱۰روز جمعه ۲۰ شهریور در این مرحله از مسابقات به مصاف چین تایپه می‌روند، تیمی که با ۷۹.۵۰ امتیاز در رتبه پنجاه و پنجم جهان قرار دارد و در صورت شکست سه بر صفر تیم ایران حدود ۱۷ امتیاز (۱۶.۵۸) در رده بندی جهانی به دست می‌آورد و این موضوع انگیزه مضاعف به بازیکنان چین تایپه داده است.

بهترین افتخار این تیم در قهرمانی مردان آسیا کسب رتبه چهارم در سه دوره ۱۹۸۳، ۱۹۹۷ و ۲۰۲۱ است و تا کنون ۲۱ بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

چین تایپه در سال ۱۹۸۶ موفق به حضور در قهرمانی مردان جهان شد که در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از آن زمان تا کنون حسرت حضور در قهرمانی جهان را دارد. یکی از اهداف این تیم راه یابی به جمع سه تیم برتر و کسب سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ است.

دو تیم ایران و چین تایپه در سال ۱۹۶۶ برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند که در بازی‌های آسیایی بود و تیم ملی والیبال ایران سه بر یک به پیروزی رسید. دو تیم تا کنون ۱۹ بار در رویداد‌های مختلف مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که ایران در ۱۷ بار فاتح میدان بوده است و ملی پوشان والیبال ایران از سال ۱۹۹۹ تا کنون شکستی مقابل این تیم نداشتند.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۱۴.۹۶ امتیاز در جایگاه هفدهم جهان قرار دارد و به نظر می‌رسد که شاگردان پیاتزا نگرانی برای مسابقه با چین تایپه نداشته باشند.

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و چین تایپه در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۶۶ (بازی‌های آسیایی): ایران (۳) – چین‌تایپه (۲)

۱۹۸۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۱۹۹۱ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – چین تایپه (۳)

۱۹۹۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۲) – چین تایپه (۳)

۱۹۹۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (۲)

۲۰۰۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (یک)

۲۰۰۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (۲)

۲۰۰۸ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۲۰۰۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (یک)

۲۰۱۰ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۲۰۱۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۲۰۱۵ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۲۰۱۷ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین‌تایپه (صفر)

۲۰۱۸ (جام کنفدراسیون آسیا) تیم ملی جوانان ایران (۳) – چین تایپه (یک)

۲۰۱۸ (جام کنفدراسیون آسیا) تیم ملی جوانان ایران (۳) – چین تایپه (صفر)

۲۰۱۹ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)

۲۰۲۰ (انتخابی المپیک): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)

۲۰۲۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)

۲۰۲۳ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – چین تایپه (صفر)

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، والیبال قهرمانی آسیا ، والیبال ، چین تایپه
خبرهای مرتبط
فرمول پیچیده قهرمانی در آسیا؛ پیازا و شاگردانش در قلب ژاپن به دنبال بلیت المپیک
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
پیاتزا: برای عبور از چین باید تمرکز کامل داشته باشیم
ایران ۳ - ۰ هند/ دومین برد شاگردان پیاتزا در قهرمانی آسیا
قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶؛
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶/ آغاز نبرد ایران برای المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
تیم ملی امید راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
آخرین اخبار
برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان اعلام شد
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
عزیزی: ناگویا نقطه عطف گلف ایران است
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
کرم‌پور: زیرساخت، مهم‌ترین نیاز گلف ایران است
رضایی: جوان‌گرایی، آینده گلف ایران را تضمین می‌کند
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود
تیم ملی امید راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد
رئال مادرید ۲ - ۱ اینتر/ پیروزی کهکشانی ها در شب پرهیجان سانتیاگو برنابئو + فیلم
پیروزی دورتموند با نقش اولی سرهو گیراسی/ بتیس در خانه لیل برنده شد + فیلم
پورتو ۰ - ۲ منچسترسیتی/ طوفان ارلینگ هالند در پرتغال + فیلم
پای زارع بخیه شد/ عمری کمتر از ۳ هفته دیگر برمی‌گردد
تاجرنیا: خلیفه و گودرزی در نیم فصل به استقلال ملحق می شوند
اسامی نهایی نامزدهای توپ طلا اعلام شد/ مسی دوباره برگشت
تاجرنیا: از تصمیم بختیاری زاده درخصوص حردانی حمایت می‌کنم
شکست پرسپولیس مقابل پارس جنوبی در دیدار تدارکاتی
بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی در اواخر پاییز