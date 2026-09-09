عربستان در پی احتمال پاسخ نظامی انصارالله یمن، برای شهر ابها و استان خمیس مشیط در جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره کل دفاع مدنی عربستان امروز (چهارشنبه) مدعی شد که در پی احتمال حمله انصارالله یمن، در شهر «ابها» و استان «خمیس مشیط» در جنوبغرب عربستان، هشدار خطر صادر کرده است.
این هشدار خطر در حالی صادر شده که انصارالله روز دوشنبه اعلام کرد که عربستان حملات متعددی را علیه یمن انجام داده است. به گفته انصارالله، حملات عربستان با استفاده از هواپیما و موشکهای کروز استانهای الجوف، البیضاء، مارب و تعز را هدف قرار داد.
در ادامه، روز گذشته نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای رسمی از اجرای یک عملیات نظامی «گسترده و بیسابقه» در عمق خاک عربستان خبر دادند. بر اساس این بیانیه، این عملیات با استفاده از دهها موشک بالستیک و پهپاد انجام شده و اهداف متعددی از جمله تأسیسات آرامکو در مناطق أبها، نجران و جیزان و همچنین پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده است.
انصارالله تاکید کرد که این حملات دقیق بوده و خسارات سنگینی به تأسیسات نفتی و نظامی عربستان وارد کرده است.
در همین حال، جنگندههای عربستان با چهار حمله هوایی، شهر الجوبه در استان مارب یمن را بمباران کردند.
این جدیترین درگیریها از زمان آتشبس با میانجیگری سازمان ملل است که در سال ۲۰۲۲، پس از هشت سال درگیری تمام عیار انجام شد.
تشدید درگیریها در حالی رخ میدهد که اهمیت راهبردی تنگه باب المندب یمن در بحبوحه بسته شدن تنگه هرمز افزایش مییابد.
منبع: بریکینگ نیوز