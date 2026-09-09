باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز میشود:
گروه اول:فولاد سیرجان، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال و تهران بیشه چمستان
گروه دوم:شهداب یزد، پیکان تهران، مس رفسنجان، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، شهرداری ارومیه، مس سونگون تبریز و مقدم قزوین
سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان در سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد که باشگاههای شرکت کننده ۴۳ روز قبل از شروع مسابقات برنامه این رقابتها را برای برنامه ریزی خود بدانند.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، محل میزبانی بازیهای تیم استقلال پس از تعیین تکلیف نهایی متعاقبا اعلام میگردد.
بدین ترتیب دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان در روزهای چهارشنبه هفت هفته از ۲۹ مهر تا ۱۱ آذرماه برگزار میشود و تیمها دور برگشت را نیز از ۲۵ آذرماه تا هفتم بهمن در روزهای چهارشنبه پیگیری خواهند کرد. تمامی دیدارها ساعت ۱۶ آغاز میشود.
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