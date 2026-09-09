فروزنده با رد شایعات درباره تغییر شهرداران مناطق گفت: در حال حاضر تغییری در شهرداران مناطق تهران نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامهای برای ثبت و نمایش آثار تصویری مربوط به جنگ اخیر اظهار کرد: منطقه ۱۱ شهرداری تهران در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و مجموعهای از تصاویر ارزشمند از این مقطع تاریخی جمعآوری شده است که در زمان مناسب در شورای شهر ارائه خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این برنامه، ایجاد ظرفیتی برای حضور مردم از استانهای مختلف و ارائه آثار آنها بود. آثار فاخر و ارزشمندی در این مجموعه ارائه شده و بهویژه تصاویری که عکاسان در متن حوادث و در شرایط دشوار ثبت کردهاند، اهمیت زیادی دارد.
فروزنده با اشاره به شرایط امدادرسانی در جریان حملات دشمن گفت: در بسیاری از موارد، مناطق هدف بیش از یک بار بمباران میشدند و تعدادی از نیروهای امدادی در همین شرایط آسیب دیدند، اما عکاسان با شجاعت در صحنه حضور داشتند و این وقایع را ثبت کردند.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: ثبت این وقایع، جریان مقاومت، همدلی و حماسهای که ملت ایران آفرید، برای امروز و همچنین برای نسلهای آینده ضروری است. این تصاویر نشان میدهد با وجود همه خباثتهای دشمن، ملت ایران ایستادگی کرده و با انسجام، پیروی از رهبری و حضور مردم در صحنه، پیروزی نهایی حاصل خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده از جنگ نیز گفت: در این مدت اقدامات مختلفی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده انجام شده است. ساختمانهایی که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده بودند، در حال تکمیل و آمادهسازی هستند و بخش قابل توجهی از آنها تعمیر شده و خانوادهها در منازل خود مستقر شدهاند.
فروزنده اضافه کرد: برای خانوادههایی که منازل آنها بهطور کامل تخریب شده است، واحدهای استیجاری تأمین و خانوادهها در آنها اسکان داده شدهاند. همچنین وسایل مورد نیاز این خانوادهها نیز تهیه شده است.
وی با بیان اینکه در فرآیند بازسازی تلاش شده انتخاب سازنده با نظر مالکان انجام شود، گفت: در این مدل، مالک میتواند سازنده مورد نظر خود را معرفی کند یا شهرداری سازندهای را معرفی کند و پس از تأیید مالک، عملیات بازسازی آغاز میشود. اکنون در بیشتر واحدها عملیات اجرایی شروع شده است.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران درباره واحدهایی که هنوز عملیات بازسازی آنها آغاز نشده است، اظهار کرد: در برخی مجتمعها اختلاف میان مالکان مانع شروع کار پیمانکار شده است. از نظر شهرداری اقدامات و هماهنگیهای لازم انجام شده و تلاش کردهایم میان مالکان و سازندگان پیوند ایجاد کنیم و امتیازات لازم را نیز در این زمینه در نظر گرفتهایم.
فروزنده از مالکان مجتمعهای باقیمانده خواست هرچه سریعتر درباره نحوه بازسازی به توافق برسند تا عملیات اجرایی این واحدها نیز آغاز شود.
وی همچنین درباره شایعات مطرحشده پیرامون تغییر شهرداران مناطق تهران گفت: در حال حاضر تغییری در شهرداران مناطق نداریم.
فروزنده خاطرنشان کرد: تنها در منطقه ۱۵، با توجه به اینکه آقای الفتپور به عنوان مسئول سازمان مدیریت پسماند منصوب شده است، طبیعتاً باید برای تعیین شهردار این منطقه تصمیمگیری شود، اما سایر شهرداران مناطق همچنان مشغول فعالیت هستند و کار خود را با جدیت دنبال میکنند.