باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای تعاونی کشور، با تبریک هفته تعاون به تعاونگران و مردم شریف ایران، با اشاره به دغدغههای مطرح شده در خصوص انحلال، تامین مالی و نظارت بر تعاونیها، ابراز امیدواری کرد که سال سوم دوره چهارم این وزارتخانه، سال تحول در حوزه تعاون باشد.
وی، اقدامات وزارتخانه را در ابعاد مختلف برشمرد و افزود: اصلاحات حقوقی با تمرکز بر تصفیه تعاونیهای منحل شده و همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل حقوقی یکی از این اقدامات مهم به شمار میآید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی برداشتهای رسانهای از آمار تعاونیهای منحل شده، توضیح داد: بیان یک واقعیت به معنای پذیرش مساله نیست؛ ما در حال تلاش برای حل این مشکل هستیم.
وی از تدوین تفاهمنامه همکاری با رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و مقررات، همکاری با نمایندگان مجلس و پیگیری جدی حل مشکلات مربوط به اراضی در تعاونیها با استفاده از بخشنامه اخیر قوه قضاییه، از دیگر اقدامات در دست پیگیری این وزارتخانه برای رسیدگی به امور تعاونیهاست.
به گفته میدری، در حوزه حکمرانی، دفاتر برونسپاری با تشکلهای فعال تعاونی گسترش خواهد یافت و در بحث فناوری اطلاعات، گامهای موثری طراحی شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح طاها (طرح اتصال بنگاهها) اشاره کرد و گفت: اقدامات آزمایشی در استانهای پیشگام با موفقیت انجام شده و واحدهای تولیدی خرد در حوزههایی، چون بستهبندی حبوبات و شیرینی، به مجموعههای بزرگی، چون پگاه متصل شدهاند.
وی، این رویکرد را نوعی توانمندسازی تعاونیها و ایجاد انگیزه برای شکلگیری شبکهها دانست که محصولاتشان را به شرکتهای بزرگ عرضه میکنند.
میدری، ارزش سرمایهگذاری طرحهای افتتاحی امروز را ۲۱ همت (بر اساس قیمت روز) اعلام کرد که سهم آورده اعضا ۸۳ درصد و سهم تسهیلات بانکی ۱۷ درصد است.
وی با تاکید بر پراکندگی جغرافیایی و اشتغالزایی این ۳۵ طرح که افزون بر ۳۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کردهاند، اهمیت آنها را در توانمندسازی مردم و حمایت از طبقات متوسط و کمدرآمد، بسیار فراتر از طرحهای صنعتی بزرگ دانست.
بنا بر اعلام وزیر تعاون، بیشترین سرمایهگذاری در این میان به بخش مسکن اختصاص داشته است؛ حوزهای که توجه بیشتر به مسکن کارگری و اصلاحات لازم برای استفاده از ظرفیت اراضی روستایی را یادآوری میکند.
وی از اجرایی شدن سپرده کالایی و اوراق منفعت در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات، زیرساخت لازم برای توسعه بخش تعاونی در فعالیتهای مختلف، به ویژه در بخش مسکن را فراهم خواهد کرد.
۲۴۴ طرح تعاونی با ۲۱.۴ همت سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسید
همزمان با هفته تعاون به صورت بر خط ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که با سرمایهگذاری ۲۱.۴ همت، زمینه ساز ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت شغلی شدند.
این طرحها در حوزههای تولید، توزیع، خدمات و مسکن اجرا شدهاند و مجموع اعضای تعاونیهای بهرهبردار آنها به ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر میرسد.
از مجموع ۲۴۴ طرح قابل افتتاح، ۲۱۴ طرح در حوزههای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۳۰ طرح در حوزه مسکن قرار دارد. در بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز ۱۵۳ طرح تولیدی، پنج طرح توزیعی و ۵۶ طرح خدماتی آماده بهرهبرداری شده است.
این طرحها در مجموع ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت شغلی ایجاد کردهاند که ۱۸ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی آن مربوط به تعاونیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۹ هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای مسکن است و مجموع سرمایهگذاری آنها به ۲۱.۴ همت میرسد که ۱۱.۳ همت آن در تعاونیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۱۰.۱ همت در تعاونیهای مسکن انجام شده است.
منبع: ایرنا