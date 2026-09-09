از یک کارگاه تولیدی ۴۰۰ متری در گتوند تا صادرات به ۱۲ کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یک کارخانه تولیدی محصولات پلاستیکی فعالیت خود را ۳۶ سال پیش در فضایی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در منطقه کم‌برخوردار گتوند آغاز کرد.

این مجموعه امروز به یکی از قطب‌های تولید محصولات پلاستیکی و نوار آبیاری کشاورزی در جنوب‌غرب کشور تبدیل شده است.

علی‌مراد عجمی، مدیرعامل این شرکت، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره روند توسعه این کارخانه گفت: با توسعه‌های سال‌های بعدی که انجام شد، روز به روز کارهایمان بهتر شد و با اعتماد به جوانان، توانستیم سه محصول خاص در صنعت پلاستیک را تولید کنیم که محصولات این کارخانه شامل انواع نایلون‌های کشاورزی، نایلون شیرین و نوارهای آبیاری کشاورزی است.

او با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی این مجموعه افزود: محصولاتمان را به ۱۲ کشور صادر می‌کنیم، از جمله کشورهای حوزه «سی‌آی‌اس» و کشور همسایه عراق.

آقای عجمی یکی دیگر از ویژگی‌های این کارخانه را تنها تولیدکننده محصولات خاص کشاورزی در جنوب غرب کشور دانست.

فناوری روز و صرفه‌جویی ۹۰ درصدی آب

مدیرعامل این شرکت با اشاره به بروز بودن خطوط تولید این کارخانه تأکید کرد: از بروزترین دستگاه‌های روز دنیا برای تولیدات استفاده می‌شود و برای اولین بار نوار طب را تولید کردیم که در بحث آبیاری کشاورزی، حدود ۹۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه دارد.

او یادآور شد که این کارخانه در سه شیفت کاری، روزانه بیش از ۶۵ تن انواع محصولات پلاستیکی تولید و روانه بازار می‌کند

عجمی همچنین با اشاره به تأثیر مثبت این واحد صنعتی بر اشتغال منطقه گفت: برای ۱۵۰ نفر اشتغال‌زایی شده است.

او درباره برنامه‌های آینده این مجموعه گفت: با هدف‌گذاری پیشرو، فاز سوم کارخانه تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و گام دیگری در مسیر توسعه و اشتغال‌زایی برخواهیم داشت.

یکی از کارکنان این مجموعه نیز به ما گفت: قبلاً مجبور بودیم به خاطر شرایط کاری در شهرهای اطراف مشغول به کار شویم، اما حالا خیلی بهتر است و مجبور نیستیم به شهرهای دیگر برویم.

این کارخانه تولیدی در گتوند، نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق کم‌برخوردار است که با تکیه بر دانش جوانان، فناوری روز و تولید محصولات راهبردی در حوزه کشاورزی، علاوه بر تأمین نیاز داخل، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است. افتتاح فاز سوم این کارخانه، نویدبخش رونق بیشتر اشتغال و تولید در استان خوزستان خواهد بود.