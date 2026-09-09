قیمت گاز طبیعی اروپا روز چهارشنبه به بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۳ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت گاز طبیعی اروپا روز چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۳ رسید؛ تشدید درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع، نگرانی‌ها درباره تأمین گاز اروپا پیش از زمستان را افزایش داده است.

قرارداد گاز ماه آینده هلند (TTF)، شاخص اصلی بازار اروپا، در معاملات امروز حدود ۳.۸ درصد افزایش یافت و به ۷۸.۷۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید؛ بالاترین سطح از اوایل ۲۰۲۳. قیمت‌ها در ماه جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند.

عامل اصلی افزایش قیمت، نگرانی درباره اختلال طولانی‌مدت در عرضه گاز طبیعی مایع است. قطر، دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع جهان، پس از حملات به تأسیسات راس‌لفان با کاهش ظرفیت صادرات مواجه شده و قطر انرژی نیز توقف ارسال برخی محموله‌ها را تا اوایل نوامبر تمدید کرده است.

ذخایر گاز اروپا نیز حدود ۶۷ درصد پر است؛ سطحی پایین‌تر از میانگین معمول این زمان از سال و عاملی که نگرانی‌ها درباره تأمین گاز در زمستان را افزایش داده است.

منبع: وال استریت ژورنال

برچسب ها: گاز اروپا ، گاز طبیعی مایع
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